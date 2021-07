Kundali Bhagya में 20 साल लंबा लीप आने की खबर सुनते ही Dheeraj Dhoopar ने तोड़ी चुप्पी, फैंस को बताया सच

Kundali Bhagya: Dheeraj Dhoopar react on his Show To Take A Major Leap again: एकता कपूर (Ekta Kapoor) के सुपरहिट सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में सीरियल 'कुंडली भाग्य' ने अपने 4 साल का सफर पूरा किया है। इसके अलावा सीरियल 'कुंडली भाग्य' ने अपने 1000 एपिसोड भी पूरे किए हैं। 1000 एपिसोड होते ही सीरियल 'कुंडली भाग्य' की कहानी में 3 महीने लंबा लीप भी देखने को मिला था। कुछ मिलाकर इन दिनों सीरियल 'कुंडली भाग्य' के सेट पर काफी हलचल हो रही हैं। हाल ही में खबर आई थी कि श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya), धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) के शो में 18 से 20 साल लंबा लीप देखने को मिलेगा। Also Read - Kundali Bhagya: अंताक्षरी के बहाने सृष्टि संग रोमांस करता नजर आया समीर, तोहफे में मिला किस

लीप के बाद सीरियल 'कुंडली भाग्य' की कहानी प्रीता और करण के बच्चों के इर्द गिर्द घूमेगी। एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल स्पॉट बायई की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था लीप की वजह से जल्द ही शो में नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं। ये खबर सामने आने के बाद सीरियल 'कुंडली भाग्य' के फैंस खुशी के मारे झूमने लगे थे।

इसी बीच सीरियल 'कुंडली भाग्य' स्टार धीरज धूपर ने इस खबर पर चुप्पी तोड़ दी है। कुछ समय पहले ही धीरज धूपर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए सीरियल 'कुंडली भाग्य' में आने वाले लीप के बारे में बात की है। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए धीरज धूपर ने बता दिया है कि शो में लीप आने की खबर केवल एक फेक न्यूज है। धीरज धूपर की इंस्टाग्राम स्टोरी पर बड़ा बड़ा फेक न्यूज लिखा नजर आ रहा है।

धीरज धूपर की इंस्टाग्राम स्टोरी ने ये बात साफ कर दी है कि फिलहाल सीरियल 'कुंडली भाग्य' में किसी तरह का कोई लीप नहीं आने वाला है। गौरतलब है कि चंद रोज पहले ही सीरियल 'कुंडली भाग्य' में तीन महीने का लीप आया है। लीप के बाद प्रीता ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही मां बनने वाली हैं। ये खबर सामने आने के बाद से ही लूथरा परिवार के लोग घर में जश्न मना रहे हैं।