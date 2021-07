Kundali Bhagya का 1000वां एपिसोड ऑनएयर होने से पहले Dheeraj Dhoopar ने किया गणपति पूजन, Shraddha Arya ने किया डांस

Kundali Bhagya: Dheeraj Dhoopar Worships Lors Ganesha and Shraddha Arya celebrates 1000 Episodes of Ekta Kapoor's Show, Watch Video: एकता कपूर के सुपरहिट सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर चल रहे हैं। हाल ही में सीरियल 'कुंडली भाग्य' के सितारों ने अपने 1000वें एपिसोड की शूटिंग पूरी की है। 1000 एपिसोड पूरे होते ही सीरियल 'कुंडली भाग्य' की टीम ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। हाल ही में सीरियल 'कुंडली भाग्य' की टीम सभी सितारों के साथ 1000 एपिसोड पूरा होने का जश्न मनाती नजर आई थी। इस दौरान श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya), धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) और बाकी सितारों ने जमकर पार्टी की थी। इसी बीच श्रद्धा आर्या और धीरज धूपर ने अनोखे अंदाज में अपने फैंस से धन्यवाद कहा है। Also Read - Kundali Bhagya के 1000 एपिसोड पूरे होते ही Ekta Kapoor ने बरसाया टीम पर प्यार, अनोखे अंदाज में दी बधाई

कुछ समय पहले ही धीरज धूपर ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में धीरज धूपर गणपति पूजन करते नजर आ रहे हैं। 1000 एपिसोड पूरा होने की खुशी में धीरज धूपर ने सबसे पहले भगवान को धन्यवाद कहा है। अपने फैंस के साथ ये तस्वीर शेयर करते हुए धीरज धूपर ने लिखा, 'मैं अगले 1000 एपिसोड की शूटिंग शुरू करने से पहले गणपति भगवान का आशीर्वाद लेना चाहता हूं। उम्मीद है कि हम अगले 1000 एपिसोड तक ऐसे ही लोगों को मनोरंजन करते रहें।'

श्रद्धा आर्या ने भी अपनी टीम और फैंस को बधाई देने के लिए एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए श्रद्धा आर्या ने लिखा, 'मैं ये गाना अपनी टीम फैंर और सभी चाहने वाले लोगों को लिए शेयर कर रही हूं। हम लोगों ने आज 1000 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। आज एक बार टीवी पर इतिहास रचा गया है। मेरी कास्ट ने इस दिन को देखने के लिए बहुत मेहनत की है। फैंस ने इस शो को बेशुमार प्यार दिया है। ये सब कुछ एकता कपूर की वजह से हुआ है। हम लोगों को इतना सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद...।'

देखें श्रद्धा आर्या और धीरज धूपर की पोस्ट-

कुछ समय पहले ही एकता कपूर ने सीरियल 'कुंडली भाग्य' की टीम के लिए एक वीडियो शेयर किया है। अपने शो की तारीफ करते हुए एकता कपूर ने लिखा, सीरियल 'कुंडली भाग्य' की टीम को बधाई हो...। ये बालाजी टेलीफिल्म्स का 12 शो है। इस शो ने 1000 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। इस शो ने पूरी दुनिया के लोगों को जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाया है। सीरियल 'कुंडली भाग्य' ने चाल साल का सफर पूरा किया है। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद...। अब हम इस शो को और भी ऊंचाईयों पर लेकर जाएंगे।