Kundali Bhagya: 6 साल बाद Dheeraj Dhoopar संग काम करके फूली नहीं समा रही हैं Mansi Srivastava, दोस्त बनकर मारी एंट्री

Kundali Bhagya: Mansi Srivastava react on Working with Dheeraj Dhoopar and Shraddha Arya: एकता कपूर (Ekta Kapoor) के सुपरहिट सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) ने हाल ही में अपने 1000 एपिसोड पूरे किए हैं। 1000 एपिसोड होने के बाद से ही सीरियल 'कुंडली भाग्य' लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शो में आने वाले बदलाव फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya), धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) के शो में 18 से 20 साल लंबा लीप आने वाला है। लीप की ये खबर तो गलत निकल आई लेकिन सीरियल 'कुंडली भाग्य' में एक नई एंट्री हो गई है। सीरियल 'कुंडली भाग्य' के बीते एपिसोड में टीवी अदाकारा मानसी श्रीवास्तव (Mansi Srivastava) ने धमाकेदार एंट्री मारी है। Also Read - Kundali Bhagya: लीप की खबरों के बीच रेट्रो जमाने में जा पहुंची प्रीता, देवर ने लुटाया अपनी भाभी पर प्यार

शो में मानसी श्रीवास्तव, सोनाक्षी (Sonakshi) का किरदार निभा रही हैं। सोनाक्षी करण लूथरा की पुरानी दोस्त है जो लंबे समय बाद वापस लौटी है। सोनाक्षी को सामने देखकर करण खुशी के मारे झूमता नजर आया। वैसे बता दें रील नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी धीरज धूपर और मानसी श्रीवास्तव पुराने दोस्त हैं। मानसी श्रीवास्तव और धीरज धूपर 6 साल बाद छोटे पर्दे पर साथ काम कर रहे हैं। यही वजह है जो मानसी श्रीवास्तव का उत्साह सातवें आसामन पर पहुंच गया है।

इंडिया फोरम से बात करते हुए मानसी श्रीवास्तव ने इस बात का खुलासा किया है। मानसी श्रीवास्तव ने बताया, 'सोनाक्षी करण की कॉलेज की दोस्त है। आने वाले समय में मानसी, प्रीता के भी काफी करीब होने वाली है। मेरे किरदार में आपको कई शेड्स देखने को मिलने वाले हैं। मैं पहली बार बालाजी की टीम के साथ काम कर रही हूं।' Also Read - टीवी शोज से रातों रात बाहर निकाल दिए गए ये 9 कलाकार, TRP मिलते ही मेकर्स ने बदला अपना मूड

View this post on Instagram A post shared by Mansi Srivastava (@dearmansi)

View this post on Instagram A post shared by Mansi Srivastava (@dearmansi)

आगे मानसी श्रीवास्तव ने बताया, 'मैं धूरज धूपर के साथ काम करके बहुत खुश हूं। हम 6 साल बाद साथ काम कर रहे हैं। हम काफी लंबे समय के बाद स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। मैं वाकई बहुत खुश हूं। सीरियल कुंडली भाग्य की टीम बहुत शानदार है। मुझे सेट पर शूटिंग करने में बहुत मजा आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि लोगों को मेरा किरदार पसंद आए।' Also Read - Kundali Bhagya Spoiler Alert: बीच मझधार में पृथ्वी का साथ छोड़ेगी शर्लिन, प्रीता दिखाएगी आंख