Kundali Bhagya: सृष्टि की सौतन घर ले आएगा समीर, चोरीछुपे शादी करके देगा प्रीता की बहन को धोखा

Kundali Bhagya: Sameer Luthra to marry Someone, Srishti shattered, View Photo: एकता कपूर के टीवी सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) में प्रीता और करण एक नए सफर पर निकल गए हैं। करण को यकीन है कि वो जल्द ही बाप बनने वाला है। हालांकि ये सच्चाई नहीं है। प्रीता ये बात जान चुकी है कि वो कभी भी मैं नहीं बन सकती। प्रीता की प्रेग्नेंसी का ट्विस्ट आते ही लूथरा परिवार में एक बार फिर से मातम परस जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मेकर्स लूथरा परिवार को एक बड़ा झटका देने वाले हैं। आने वाले इस ट्विस्ट का सीधा असर प्रीता की बहन सृष्टि पर पड़ने वाला है। श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) और धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) स्टारर सीरियल 'कुंडली भाग्य' के आने वाले एपिसोड में समीर सृष्टि (Anjum Fakih) को धोखा देने वाला है। समीर (Abhishek Kapur) सृष्टि को छोड़कर किसी और लड़की के साथ सात फेरे लेने वाला है।

इस बात का सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर है। इस तस्वीर को कुछ समय पहले ही समीर का किरदार निभा रहे एक्टर अभिषेक कपूर ने शेयर किया है। इस तस्वीर में अभिषेक कपूर दूल्हे के गेटअप में नजर आ रहे हैं। अभिषेक कपूर के साथ एक दुल्हन भी खड़ी है। तस्वीर को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये दुल्हन सृष्टि नहीं बल्कि कोई और है। तस्वीर को शेयर करते हुए अभिषेक कपूर ने लिखा है कि सैमी तुमने ऐसा क्यों किया?

अब ये बात तो हर कोई जानता है कि सृष्टि समीर से काफी लंबी है। ऐसे में ये लड़की सृष्टि यानी अंजुम फकीह हो ही नहीं सकती। अभिषेक कपूर की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वहीं दूसरी वीडियो में अभिषेक कपूर अपनी नई दुल्हन के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दुल्हन का चेहरा भी साफ देखने को मिल रहा है।

देखें अभिषेक कपूर की तस्वीर-

View this post on Instagram A post shared by Abhishek Kapur (@kapursahab)

View this post on Instagram A post shared by Abhishek Kapur (@kapursahab)

फैंस दावा कर रहे हैं कि समीर सृष्टि को धोखा देने वाला है। अब इस तस्वीर का सच क्या है ये बात तो खुस अभिषेक कपूर की बता सकते हैं। बहरहाल आपको अभिषेक कपूर की ये तस्वीर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।