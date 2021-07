Kundali Bhagya में फिर से 20 साल लंबा लीप लाने की तैयारी कर रहे हैं मेकर्स, टीआरपी के खातिर लिया रातों रात बड़ा फैसला

Kundali Bhagya: Shraddha Arya And Dheeraj Dhoopar's Show To Take A Major Leap again: एकता कपूर (Ekta Kapoor) के सुपरहिट सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) के सितारे इन दिनों काफी बुलंदियों पर चल रहे हैं। कुछ समय पहले ही सीरियल 'कुंडली भाग्य' ने अपने 1000 एपिसोड पूरे होने का जश्न मनाया है। 1000 एपिसोड होते ही सीरियल 'कुंडली भाग्य' में तीन महीने लंबा लीप देखने को मिला था। लीप के बाद प्रीता और करण की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दे दी है। प्रीता जल्द ही जुड़वां बच्चों को जन्म देने वाली है। इस खबर ने लूथरा परिवार को जश्न मनाने के एक और मौका दे दिया है। इसी बीच सीरियल 'कुंडली भाग्य' को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। Also Read - Kundali Bhagya Spoiler Alert: प्रीता की जान लेने जा रही शर्लिन को जोरदार तमाचा जड़ेगी कृतिका, पार्टी में मचेगा कोहराम

ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो मेकर्स सीरियल 'कुंडली भाग्य' में एक बार फिर लीप लाने की तैयारी कर रहे हैं। लीप की वजह से एक बार फिर सीरियल 'कुंडली भाग्य' की कहानी में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल स्पॉट बायई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya), धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) के शो में 18 से 20 साल लंबा लीप देखने को मिलेगा। लीप के बाद सीरियल 'कुंडली भाग्य' की कहानी प्रीता और करण के बच्चों के इर्द गिर्द घूमेगी। Also Read - पॉपुलर टीवी शोज से रातों रात हुई इन 9 सेलेब्स की छुट्टी, मेकर्स ने फैंस को दिया बड़ा झटका

सूत्रों की मानें तो जल्द ही प्रीता जुड़वां बच्चों को जन्म देगी। बच्चों के दुनिया में आते ही सीरियल 'कुंडली भाग्य' की कहानी में 20 साल लंबा लीप आ जाएगा। लीप के बाद करण और प्रीता के बच्चे बड़े हो जाएंगे। जिसके बाद करण और प्रीता के बच्चों की लव स्टोरी पर फोकस किया जाएगा। ऐसे में सीरियल 'कुंडली भाग्य' की कहानी में दर्शकों को नए नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं।

देखें सीरियल 'कुंडली भाग्य' का प्रोमो- Also Read - Kundali Bhagya: नानी बनने की खबर सुनकर फूली नहीं समा रही है सरला, जुड़वां पोतों की शक्ल देखने को बेताब दिखी राखी

बता दें इससे पहले सीरियल कुमकुम भाग्य में भी इसी तरह से लीप लिया गया था। लीप आने के बाद प्रज्ञा और अभि की लड़कियां बड़ी हो गई थीं। सीरियल कुमकुम भाग्य लगातार टीआरपी लिस्ट में अपनी पकड़ बनाए हुए है। शो की लोकप्रियता बनाए रखने के लिए मेकर्स कहानी में एक के बाद एक ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। ऐसे में आप सीरियल कुमकुम भाग्य में आने वाले लीप को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं कमेंट करके जरूर बताएं।