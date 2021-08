Kundali Bhagya Spoiler Alert: चाहकर भी प्रीता को बदनाम नहीं कर पाएगी शर्लिन, गायब होगा सबूत

Kundali Bhagya Spoiler Alert 12 August 2021 Episode No 1033: डेलीसोप क्वीन एकता कपूर (Ekta Kapoor) के सीरियल 'कुंडली भाग्य' में एक बार फिर से प्रीता और शर्लिन आमने सामने आ गई हैं। शर्लिन किसी भी हालत में प्रीता को नीचा दिखाना चाहती है। शर्लिन चाहती है कि वो भी प्रीता की घर में जमकर बेइज्जती होते हुए देखे। ऐसे में शर्लिन प्रीता की प्रेग्नेंसी का सच बाहर लाने में जुटी हुई है। श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) और धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) स्टारर सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya Latest Episode) की अब तक की कहानी में आपने देखा, शर्लिन (Ruhi Chaturvedi) और पृथ्वी प्रीता (Preeta) के खिलाफ नई चाल चलते हैं। गेम खेलने के बहाने पृथ्वी करण को गिरा देता है। Also Read - TRP List 31st Week 2021 by Ormax Media: Indian Idol 12 ने मारी सबसे लम्बी छलांग, KKK 11 और Anupamaa को मिले ये स्थान

बैलेंस बिगड़ते ही करण प्रीता के ऊपर जा गिरता है। हालांकि इस दौरान प्रीता को जरा भी चोट नहीं लगती है। ऐसे में पृथ्वी और शर्लिन का ये प्लान फेल हो जाता है। पृथ्वी और शर्लिन किसी भी हालत में प्रीता का डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहते हैं ताकि सच का पता लगाया जा सके। जिसके बाद शर्लिन अस्पताल में प्रीता की मेडिकल रिपोर्ट मंगवा लेती है। वहीं दूसरी तरफ परिवीर के सभी लोग सोनाक्षी की शादी में खूब मस्ती करते हैं।

करण इस दौरान प्रीता का पूरा ख्याल रखता है। इसी बीच कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से पृथ्वी और शर्लिन की हालत खराब हो जाएगी। सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya Upcoming Episode) के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, सोनाक्षी (Mansi Srivastava) की शादी की रस्म में जाने से ठीक पहले शर्लिन, पृथ्वी से मिलने जा पहुंचेगी। Also Read - Kundali Bhagya: डर्टी पिक्चर की विद्या बालन बनकर महेश के साथ राखी ने लगाए ठुमके, सोनाक्षी के ब्याह में जमाया रंग

पृथ्वी शर्लिन को समझाएगा कि वो बड़ी ही मुश्किल से लूथरी खानदान का दामाद बना है। अब वो शर्लिन की बातों में नहीं आएगा। इस दौरान कृतिका भी कमरे में पहुंच जाएगी। कृतिका के आते ही शर्लिन पृथ्वी को छिपा देगी। दूसरी तरफ करण और प्रीता साथ में शानदार समय बिताएंगे। इस दौरान प्रीता और करण के बीच खट्टी मीठी नोंकझोंक देखने को मिलने वाली है। Also Read - Kundali Bhagya: हल्दी की रस्म में होने वाले पति के साथ लुका छिपी खेलती दिखी सोनाक्षी, लूथरा खानदान ने जमाया रंग

देखें सीरियल 'कुंडली भाग्य' का प्रोमो-

View this post on Instagram A post shared by @preeran.sd

View this post on Instagram A post shared by ᴛʜᴇ ᴘʀᴇᴇʀᴀɴ ʟᴜᴛʜʀᴀ ?? (@preeran_kb_lover)

करण जमकर प्रीता को चिढ़ाएगा। इसी बीच शर्लिन को प्रीता की मेडिकल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। रिपोर्ट्स हाथ लगते ही शर्लिन खुशी के मारे झूम उठेगी। वह बात अलग है कि एक बच्चा इन रिपोर्ट्स का प्लेन बनाकर उड़ा देगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि शर्लिन किस तरह से प्रीता की पोल पूरे जमाने के सामने खोलेगी।