Kundali Bhagya Spoiler Alert 13 August 2021 Episode No 1034: सीरियल 'कुंडली भाग्य' की कहानी एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। प्रीता की हिम्मत अब धीरे धीरे जवाब दे रही है। ऐसे में प्रीता किसी भी हालत में करण और परिवार को सच बताना चाहती है। सच्चाई बताने के लिए प्रीता बुरी तरह तड़प रही है। श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) और धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) स्टारर सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya Latest Episode) की अब तक की कहानी में आपने देखा, शर्लिन (Ruhi Chaturvedi), प्रीता (Preeta) का सच जानने के लिए अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट मंगा लेती है। शर्लिन करीना को बताती है कि प्रीता अपने बच्चे के बारे में पूरे परिवार से झूठ बोल रही है।

खुद को साबित करने के लिए शर्लिन रिपोर्ट लेने जाती है। इस दौरान रिपोर्ट एक बच्चे के हाथ में लग जाती है। ये बच्चा प्रीता की मेडिकल रिपोर्ट का प्लेन बनाकर उड़ा देता है। ये बात जानकर शर्लिन हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से करण और प्रीता को एक साथ रोमांस करने का मौका मिल जाता है। करण प्रीता के साथ जमकर डांस करता है। करण के पास आते ही प्रीता अपनी जबान खोलने वाली है।

सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya Upcoming Episode) के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, सोनाक्षी (Mansi Srivastava) की शादी की रस्मों के बीच प्रीता करण को बता देगी कि वो कभी मां नहीं बन सकेगी। करण प्रीता के सामने अपने बेटे के बारे में बात करेगा। ऐसे में प्रीता करण को बता देगी कि डॉक्टर ने उसे क्या बताया है। सच जानकर करण चौंक जाएगा। करण फूट-फूटकर रो रही प्रीता को संभालने की कोशिश करेगा। इस दौरान करण की आंख में भी आंसू आ जाएंगे।



देखें सीरियल 'कुंडली भाग्य' का प्रोमो-

करण प्रीता से कहेगा कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। अगर प्रीता उसके साथ है तो उसे बच्चे की जरूरत नहीं है। बच्चे के बिना ही दोनों जिंदगी बिता लेंगे। प्रीता करण से कहेगी कि वो बच्चा चाहती है। मां बनना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना रहा है। इसी बीच करण और प्रीता की बातें सोनाक्षी सुन लेगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सोनाक्षी किस तरह से करण और प्रीता की मदद करेगी।