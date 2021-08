Kundali Bhagya Spoiler Alert: करण-प्रीता के लिए उम्मीद की किरण बनेगी सोनाक्षी, दिखाएगी मां बाप बनने का रास्ता

Kundali Bhagya Spoiler Alert 14 August 2021 Episode No 1035: जी टीवी के सुपरहिट टीवी सीरियल 'कुंडली भाग्य' के करण और प्रीता पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। करण ये बात जान चुका है कि वो अब कभी भी बाप नहीं बन सकता। ये बात सामने आते ही करण का ये सपना चकनाचूर हो चुका है। श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) और धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) स्टारर सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya Latest Episode) की अब तक की कहानी में आपने देखा, शर्लिन (Ruhi Chaturvedi), प्रीता (Preeta) का सच बाहर लाने में नाकामयाब हो जाती है। इसी बीच प्रीता करण तो बता देती है कि वो अब कभी भी मां नहीं बन सकती। ये बात सुनकर करण (Karan) को जोरदार झटका लगता है। बात को संभालते हुए करण कहता है कि वो बच्चे के बिना भी जिंदगी काट सकता है। उसके लिए केवल प्रीता ही जरूरी है। ये बात सुनकर प्रीता फूटफूटकर रोने लग जाती है। Also Read - Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Imlie में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट, Anupamaa के दर्शकों को लगने वाला है शॉक

इसी बीच सोनाक्षी (Mansi Srivastava) करण और प्रीता की सारी बात सुन लेती है। करण और प्रीता की हालत देखकर सोनाक्षी भी इमोशनल हो जाती है। ऐसे में सोनाक्षी करण और प्रीता की मदद करने वाली है। सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya Upcoming Episode) के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, सोनाक्षी (Mansi Srivastava) की शादी की रस्मों के बीच प्रीता करण से बात करेगी। Also Read - Kundali Bhagya: शादी के दिन अपने पिता की डांट खाएगा रजत, बाराती बनकर पहुंचेगा लूथरा खानदान

सोनाक्षी कहेगी कि उनको अपना डॉक्टर बदल लेना चाहिए। हो सकता है कि पुराने डॉक्टर ने चेकअप करने में कोई गलती की हो। इतना ही नहीं सोनाक्षी करण और प्रीता को एक अच्छे डॉक्टर के बारे में भी बताने वाली है। सोनाक्षी की बात सुनकर करण और प्रीता को एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगेगी।

देखें सीरियल 'कुंडली भाग्य' का प्रोमो- Also Read - Kundali Bhagya Spoiler Alert: प्रीता को हिम्मत देने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करेगा करण, सोनाक्षी बनेगी राजदार

View this post on Instagram A post shared by ?Shraddha (@sarya12j)

वहीं दूसरी तरफ राखी को इस बात की भनक लग जाएगी कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राखी के सामने सच आने के बाद प्रीता का क्या होगा। इसके साथ ही ये देखना भी मजेदार होगा कि डॉक्टर बदलने के बाद करण और प्रीता मां बाप बन पाएंगे या फिर नहीं...।