Kundali Bhagya Spoiler Alert 19 August 2021 Episode No 1039: डेलीसोप क्वीन एकता कपूर के सुपरहिट टीवी सीरियल 'कुंडली भाग्य' की कहानी में इन दिनों जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। सोनाक्षी (Mansi Srivastava) की शादी टूटने की कागार पर पहुंच गई है। सोनाक्षी की टूटी शादी का असर अब करण (Karan) और प्रीता (Preeta) की जिंदगी पर पड़ने वाला है। श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) और धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) स्टारर सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya Latest Episode) की अब तक की कहानी में आपने देखा, शादी के मंडप में रजत को सोनाक्षी के अफेयर के बारे में पता चलता है। शादी की रस्मों के बीच श्रीकांत बताता है कि सोनाक्षी पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। ये बात जानते ही रजत अपनी और सोनाक्षी की शादी तोड़ देता है। रजत पूरे परिवार के सामने सोनाक्षी के चरित्र पर सवाल खड़े कर देता है। Also Read - TRP List 32th Week 2021 by Ormax Media: Indian Idol 12 के फिनाले एपिसोड के आगे भी नहीं झुकी Anupamaa, ये रहे इस हफ्ते के टॉप 10 शोज

सोनाक्षी, रजत को समझाने की कोशिश करती है। रजत, सोनाक्षी को जमकर खरीखोटी सुनाता है। ऐसे में प्रीता, सोनाक्षी की तरफ से रजत को समझाने की कोशिश करती है। जिसके बाद प्रीता सोनाक्षी को सच बताने के लिए कहती है। इसी बीच श्रीकांत पूरे परिवार को सबूत दिखाने वाला है। इस सबूत की वजह से सोनाक्षी के साथ साथ करण और प्रीता की जिंदगी भी तबाह होने वाली है।

सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya Upcoming Episode) के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, श्रीकांत बताएगा कि वो अपने साथ कुछ सबूत लेकर आया है जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि सोनाक्षी पहले से ही शादीशुदा है और एक बच्ची की मां है। श्रीकांत हॉस्पिटल के कागज सबको दिखाते हुए बताएगा कि वो सोनाक्षी की नायायज बच्ची के बाप का नाम जानता है। Also Read - ​Kundali Bhagya: Shraddha Arya ने अपने बर्थडे बैश में जमकर लगाए ठुमके, गोवा में गर्ल-गैंग के साथ मचाया हंगामा

प्रीता श्रीकांत के साथ ये के पेपर छीन लेगी। पेपर पढ़ते ही प्रीता को जोरदार झटका लगेगा। पेपर में बच्ची के पिता की जगह करण लूथरा का नाम लिखा होगा। ये बात जानते ही प्रीता घबरा जाएगी। प्रीता कहेगी कि वो लोग करण को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में रजत कहेगा कि अब तक भी सोनाक्षी ने इस बारे में कुछ नहीं बोला है। सोनाक्षी इन आरोपों को सुनकर चुप क्यों है। Also Read - Kundali Bhagya Spoiler Alert: सोनाक्षी के चरित्र पर लांछन लगाएगा रजत, मंडप में तोड़ेगा शादी

देखें सीरियल 'कुंडली भाग्य' का प्रोमो-

रजत से बात करके प्रीता की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि करण और प्रीता किस तरह से इस मुसीबत का सामना करेंगे।