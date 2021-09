Kundali Bhagya Spoiler Alert: प्रीता पर अब तक का सबसे बड़ा एहसान करेगी सोनाक्षी, जन्माष्टमी पर खुलेगा ये राज

Kundali Bhagya Spoiler Alert 2 September 2021 Episode No 1051: टीवी सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) की कहानी इन दिनों काफी दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। प्रीता के ससुरालवालों को उसकी हालत के बारे में पता चल गया है। ऐसे में पूरा लूथरा परिवार इस बुरे समय प्रीता के साथ आकर खड़ा हो गया है। सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya Latest Episode) की अब तक की कहानी में आपने देखा, करण (Karan) और प्रीता (Preeta) परिवार को प्रेग्नेंसी का सच बता देते हैं। पहले तो परिवार के लोग ये खबर सुनकर परेशान हो जाते हैं। बाद मे दादी और राखी पूरे परिवार को समझाती है। राखी कहती है कि इलाज करवाने के बाद प्रीता मां बन सकती है। इसका मतलब साफ है कि अभी उम्मीद की किरण बाकी है। Also Read - TRP List 34th Week 2021 by Ormax Media: KBC 12 और The Kapil Sharma Show ने लगाई डेली सोप्स की वाट, Anupamaa को नहीं दे पाए मात

परिवार का सपोर्ट मिलते ही शर्लिन (Ruhi Chaturvedi) जलभुन कर राख हो जाती है। इसी बीच सीरियल 'कुंडली भाग्य' में जबरदस्त हंगामा होने वाला है। सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya Upcoming Episode) के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अचानक से सोनाक्षी (Mansi Srivastava) लूथरा हाउस पहुंच जाएगी। सोनाक्षी को लूथरा हाउस में देखकर प्रीता और करण चौंक जाएंगे। सोनाक्षी बताएगी कि वो हमेशा के लिए देश छोड़कर जा रही है। Also Read - Kundali Bhagya Spoiler Alert: करण की नाजायज औलाद का हक मांगने लौटेगी सोनाक्षी, प्रीता के सपने होंगे चकनाचूर

रोते हुए सोनाक्षी कहेगी कि वो अपनी बहन यानी प्रीता से अलविदा कहने आई है। ये बात सुनकर प्रीता भी रोना शुरू कर देगी। सोनाक्षी कहेगी कि वो अब कभी भी प्रीता और करण की जिंदगी में वापस नहीं आएगी। ये वादा करके सोनाक्षी चली जाएगी। सोनाक्षी के जाने के बाद पूरा लूथरा परिवार कृष्ण जन्माष्टमी के जश्न की तैयारी शुरू कर देगा।

राखी इच्छा जताएगी कि काश उसके घर में भी छोटे से बाल गोपाल होते। ये बात सुनकर प्रीता भी इमोशनल हो जाएगी। इसी बीच प्रीता एक छोटी सी बच्ची को शैतानी करते हुए देखेगी। ये बच्ची कृष्ण के गेटअप में घूमती नजर आएगी। बच्ची को देखकर प्रीता बहुत खुश हो जाएगी। बाद में प्रीता को पता चलेगा कि करीना बुआ ने इस लड़की को गोद लेने का फैसला किया है। Also Read - Kundali Bhagya Promo: जल्द भरेगी प्रीता की सूनी गोद, होने वाली है धमाकेदार एंट्री

देखें सीरियल 'कुंडली भाग्य' का प्रोमो-

View this post on Instagram A post shared by preeran telugu fan ?❤️ (@dheeshrakapyaar)

View this post on Instagram A post shared by preeran telugu fan ?❤️ (@dheeshrakapyaar)

जल्द ही करण और प्रीता इस बच्ची के माता पिता बन जाएंगे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बच्ची के आने से करण और प्रीता की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा।