Kundali Bhagya Spoiler Alert 25 August 2021 Episode No 1044: डेलीसोप क्वीन एकता कपूर (Ekta Kapoor) के सुपरहिट टीवी सीरियल 'कुंडली भाग्य' की कहानी इन दिनों काफी दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। सोनाक्षी (Mansi Srivastava) के एक झूठ ने करण (Karan) और प्रीता (Preeta) के रिश्ते को बर्बादी की कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रीता को ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो किस तरह करण के धोखे का सामना करे। वहीं करण भी प्रीता को समझा समझाकर थक चुका है। सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya Latest Episode) की अब तक की कहानी में आपने देखा, श्रीकांत के कहने पर रजत (Giriraj Kabra) सोनाक्षी और अपनी शादी तोड़ देता है। Also Read - Latest TV Twist in Top 5 TV serial: 40 लाख के बदले में किंजल का सौदा करेगी Anupamaa, Imlie में भी आएगा बड़ा ट्विस्ट

बहसबाजी के दौरान खुलासा होता है कि सोनाक्षी एक बेटी की मां है। इसी बीच सोनाक्षी दावा करती है कि उसके बच्चे का पिता करण है। ये बात सुनकर प्रीता और परिवार के बाकी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। बाद में सोनाक्षी अपनी जान देने की कोशिश करती है। लंबे चौड़े ड्रामे के बाद करण और प्रीता अपने घर वापस आ जाते हैं।

प्रीता, करण की वजह से बहुत दुखी हो जाती है। करण सबके सामने अपना गम छुपाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी (Sanjay Gagnani) और शर्लिन (Ruhi Chaturvedi) सोनाक्षी की शादी में हुए हंगामे से बहुत खुश हैं। ऐसे में करण और प्रीता की शादी को तोड़ने के लिए शर्लिन एक नई चाल चलने वाली है। सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya Upcoming Episode) के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, शर्लिन लूथरा हाउस आते ही सरला को फोन कर देगी। Also Read - Raksha Bandhan 2021: बहनों के आउटफिट्स में कमी निकालने वाले भाईयों की होगी बोलती बंद, इन हसीनाओं से लीजिए टिप्स

शर्लिन बताएगी कि सोनाक्षी के बच्चे का बाप करण है। पहले तो सरला को इस बात पर यकीन नहीं होगा। बाद में शर्लिन, सरला को यकीन दिला देगी। शर्लिन कहेगी कि सृष्टि को सारी बात पता है। शर्लिन की ये बात सुनकर सरला को जोरदार झटका लगेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रीता करण को नजरअंदाज करने लगेगी। Also Read - Kundali Bhagya Spoiler Alert: सोनाक्षी की आग में घी डालेगा पृथ्वी, चारों तरफ से फंसेगा करण

देखें सीरियल 'कुंडली भाग्य' का प्रोमो-

प्रीता करण के साथ एक ही कमरे में रहने से भी इनकार कर देगी। कमरे से बाहर जाकर प्रीता जमकर आंसू बहाएगी। करण प्रीता से बात करने की कोशिश करेगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि करण किस तरह से खुद को बेगुनाह साबित करेगा।