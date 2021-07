Kundali Bhagya Spoiler Alert: परिवार की खुशियों के आगे अपना दर्द छिपा लेगी प्रीता, शर्लिन को होगा शक

Kundali Bhagya Spoiler Alert 29 July 2021 Episode No 1021: एकता कपूर के सुपरहिट टीवी सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) में प्रीता की जिंदगी पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है। 3 महीने का लीप आने के बाद भी प्रीता खुश नहीं है। हालांकि प्रेग्नेंसी की खबर ने प्रीता और उसके परिवार को बहुत उत्साहित कर दिया था लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) और धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) स्टारर सीरियल 'कुंडली भाग्य' की अब तक की कहानी में आपने देखा, प्रीता (Preeta) को ये बात पता चल जाती है कि शर्लिन (Ruhi Chaturvedi) ने पृथ्वी के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। ये बात जानने के बाद प्रीता डॉक्टर से मिलने जाती है। Also Read - TRP List 29th Week 2021 by Ormax Media: Khatron Ke Khiladi 11 ने 2 हफ्ते में जीता दिल, Anupamaa ने फिर किया राज

डॉक्टर प्रीता को बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। साथ ही साथ डॉक्टर ये भी खुलासा करती है कि प्रीता जिंदगी में कभी मां नहीं बन पाएगी। ये बात सुनकर प्रीता चौंक जाती है। वहीं दूसरी तरफ लूथरा परिवार के लोग करण (Karan) की दोस्त सोनाक्षी की शादी में जाने की तैयारी करते हैं। परिवारवालों की खुशी देखकर प्रीता के सब्र का बांध टूट जाता है।

प्रीता करण को देखकर रोना शुरू कर देती है। प्रीता फैसला करती है कि वो परिवार को सारा सच बता देगी। हालांकि प्रीता सच बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाएगी। सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya Upcoming Episode) के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, प्रीता पूरे लूथरा परिवार के साथ रवाना हो जाएगी। रास्ते में परिवार के लोग जमकर डांस करेंगे। Also Read - Kundali Bhagya: अपने दुश्मनों का मर्डर करके जेल जाना चाहती है प्रीता, प्रेग्नेंसी का सच जानकर हुआ दिमाग खराब?

घरवालों को खुशी से नाचते गाते देखकर प्रीता इमोशनल हो जाएगी। प्रीता चाहकर भी घरवालों को सच नहीं बता पाएगी। प्रीता परिवार की खुशियों का गला नहीं घोटना चाहती। ऐसे में प्रीता अकेले अकेले आंसू बहाएगी। प्रीता की हालत देखकर शर्लिन को शक हो जाएगा। शर्लिन समझ जाएगी कि प्रीता के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो रो रही है। Also Read - Kundali Bhagya में एंट्री मारेंगे Giriraj Kabra, कहानी में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट

देखें सीरियल 'कुंडली भाग्य' का प्रोमो-

वहीं दूसरी तरफ करण, प्रीता को हंसाने की कोशिश करेगा। शादी के वेन्यू पर पहुंचकर करण अपनी दोस्त सोनाक्षी को जमकर परेशान करेगा। शादी के माहौल में प्रीता कुछ समय के लिए अपना गम भुला देगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रीता कब तक घरवालों से सच छिपाएगी।