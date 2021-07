Kundali Bhagya Spoiler Alert: प्रीता का कत्ल करने के चक्कर में खुद अस्पताल पहुंचेगी शर्लिन, बच्चे पर मंडराएगा खतरा

Kundali Bhagya Spoiler Alert 8 July 2021 Episode No 1003: एकता कपूर के सुपरहिट टीवी सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) की कहानी इन दिनों काफी दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। शर्लिन (Ruhi Chaturvedi) ने ठान लिया है कि वो अब अब प्रीता को अपने रस्ते से हटाकर ही मानेगी। ऐसे में शर्लिन ने प्रीता की जान लेने का फैसला कर लिया है। श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) और धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) स्टारर सीरियल 'कुंडली भाग्य' की अब तक की कहानी में आपने देखा, प्रीता गोद भराई की रस्म में उसकी पोल खोलने की कोशिश करती है। पृथ्वी (Sanjay Gagnani) की चालाकी की वजह से प्रीता के प्लान फेल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ परिवार के लोग भी प्रीता को जमकर खरी-खोटी सुनाते हैं। बाद में पृथ्वी, प्रीता को शर्लिन का सच बताता है। पृथ्वी कहता है कि शर्लिन ने खुद को बचाने के लिए सारा नाटक किया था। ये बात सुनकर प्रीता हैरान रह जाती है। Also Read - TRP List 26th Week 2021 by Ormax Media: इन 10 शोज ने जीता दर्शकों का दिल, जानिए कौन बना No.1 शो?

शर्लिन भी प्रीता से काफी परेशान हो चुकी है। शर्लिन, माहिरा के साथ प्रीता को मारने की प्लानिंग करती है। इसी बीच कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से माहिरा और शर्लिन की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सीरियल 'कुंडली भाग्य' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, शर्लिन प्रीता का पीछा करेगी। मौका मिलने पर शर्लिन प्रीता को ट्रक के आगे धक्का देने की कोशिश करेगी। इसी बीच माहिरा शर्लिन को गिरा देगी। शर्लिन ट्रक से टकरा जाएगी।

एक्सीडेंट की वजह से माहिरा बुरी तरह से घायल हो जाएगी। शर्लिन की हालत देखकर प्रीता बुरी तरह घबरा जाएगी। प्रीता और माहिरा शर्लिन को लेकर अस्पताल पहुंचेगी। यहां पर पूरा लूथरा परिवार भी पहुंच जाएगा। खून बह जाने की वजह से शर्लिन की हालत ज्यादा खराब हो जाएगी। शर्लिन के हाल खराब होते ही लूथरा परिवार में खलबली मच जाएगी।

देखें सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) का प्रोमो-

घर के लोग शर्लिन की सलामती के लिए दुआ करेंगे। वहीं ऋषभ भी शर्लिन को लेकर काफी परेशान हो जाएगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस एक्सीडेंट की वजह से शर्लिन के बच्चे पर क्या बुरा असर पड़ेगा।