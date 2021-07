Kundali Bhagya: शर्लिन के आउट होते ही प्रीता की जिंदगी से दूर होगी माहिरा, मेकर्स ने Swati Kapoor को दिखाया बाहर का रास्ता

Kundali Bhagya: Swati Kapoor aka Mahira to make an exit form Dheeraj Dhoopar: एकता कपूर का सुपरहिट शो सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में सीरियल 'कुंडली भाग्य' ने अपने 4 साल पूरे किए हैं। इसके साथ ही सीरियल 'कुंडली भाग्य' ने अपने 1000 एपिसोड भी पूरे कर लिए है। चार साल पूरे होते ही मेकर्स ने सीरियल 'कुंडली भाग्य' की कहानी में ट्विस्ट और टर्न्स का तड़का लगाना शुरू कर दिया है। मेकर्स सीरियल 'कुंडली भाग्य' की कहानी को और भी दिलचस्प बनाना चाहते हैं। सीरियल 'कुंडली भाग्य' में जल्द ही कई नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं। वहीं शो के आने वाले एपिसोड में कई किरदारों का सफर खत्म होने वाला है। Also Read - Kundali Bhagya Promo: शर्लिन-पृथ्वी का पत्ता साफ होते ही फिर लगेगा करण-प्रीता की कुंडली में ग्रहण, सामने आएगा नया दुश्मन

खबरों की मानें तो धीरज धूपर और श्रद्धा आर्या के शो से माहिरा यानी स्वाति कपूर (Swati Kapoor) का पत्ता साफ होने वाला है। जल्द ही शो से माहिरा के किरदार को खत्म कर दिया जाएगा। इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट की मानें तो जल्द ही माहिरा को रोल खत्म कर दिया जाएगा। सूत्रों की मानें तो आने वाले दिनों में सीरियल 'कुंडली भाग्य' के करण और प्रीता माता पिता बन जाएंगे।

माता पिता बनने के बाद प्रीता और करण नए सिरे से अपनी जिंदगी की नई शुरूआत करेंगे। प्रीता और करण के माता पिता बनने से पहले सीरियल 'कुंडली भाग्य' की कहानी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। सीरियल 'कुंडली भाग्य' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, माहिरा पृथ्वी और शर्लिन की पोल घरवालों के सामने खोल देगी। Also Read - Kundali Bhagya के करण-प्रीता ने पूरा किया चार साल का सुहाना सफर, टीम ने सेट पर मनाया 1000 एपिसोड पूरे होने का जश्न

शर्लिन के बच्चे का सच सामने आते ही ऋषभ उसे तलाक दे देगा। तलाक होने के बाद परिवार के लोग शर्लिन और पृथ्वी को धक्के देकर घर से बाहर कर देंगे। जिसके बाद सीरियल 'कुंडली भाग्य' से शर्लिन, माहिरा और पृथ्वी की कहानी को खत्म कर दिया जाएगा। तीनों विलेन के जाने के बाद सीरियल 'कुंडली भाग्य' में नए विलेन की एंट्री होगी। Also Read - Kundali Bhagya Promo: पृथ्वी-शर्लिन के नाजायज रिश्ते का सच बताएगी माहिरा, करण-प्रीता के दुश्मनों का होगा पत्ता साफ

देखें स्वाति कपूर (Swati Kapoor) की तस्वीरें-

View this post on Instagram A post shared by Swati (@swatikapoor_)

View this post on Instagram A post shared by Swati (@swatikapoor_)

View this post on Instagram A post shared by Swati (@swatikapoor_)

बता दें जल्द ही टीवी अदाकारा मानसी श्रीवास्तव सीरियल 'कुंडली भाग्य' में एंट्री करने वाली हैं। मानसी श्रीवास्तव के आने से सीरियल 'कुंडली भाग्य' में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे में आप सीरियल 'कुंडली भाग्य' को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं कमेंट करके जरूर बताएं।