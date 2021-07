Kundali Bhagya में जल्द ही आएगा लीप, रातों रात बदलेगी करण और प्रीता की जिंदगी

Kundali Bhagya: The leap to bring a mysterious member in Preeta and Karan's life: एकता कपूर का सुपरहिट सीरियल 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सीरियल 'कुंडली भाग्य' ने 1000 एपिसोड का सफर पूरा कर लिया है। सीरियल 'कुंडली भाग्य' को ऑनएयर हुए चाल साल का समय बीत गया है। बीते चार सालों में सीरियल 'कुंडली भाग्य' ने कई बार टीआरपी लिस्ट पर राज किया है। सीरियल 'कुंडली भाग्य' की टीम इन दिनों अपने 1000 एपिसोड पूरे होने का जश्न मना रही है। वहीं सीरियल 'कुंडली भाग्य' के मेकर्स भी फैंस को तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही सीरियल 'कुंडली भाग्य' की कहानी में बड़ा बदलाव आने वाला है। Also Read - Kundali Bhagya Spoiler Alert: शर्लिन को तलाक देगा ऋषभ, प्रीता की जिंदगी में दस्तक देगा नन्हा मेहमान

ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो आने वाले दिनों में सीरियल 'कुंडली भाग्य' की कहानी लंबा लीप आने वाला है। जी हां, सही सुना आपने...। सीरियल 'कुंडली भाग्य' में अब पृथ्वी (Sanjay Gagnani), शर्लिन (Ruhi Chaturvedi) और माहिरा (Swati Kapoor) की विदाई होने वाली है। Also Read - TV पर सालों से चल रहे इन 10 शोज ने बटोरी थी खूब TRP, देखें लिस्ट

पृथ्वी, शर्लिन और माहिरा के जाने के बाद प्रीता (Shraddha Arya) और करण (Dheeraj Dhoopar) की जिंदगी से सभी विलेन चले जाएंगे। विलेन के जाते ही सीरियल 'कुंडली भाग्य' में लीप आ जाएगा। लीप के बाद प्रीता और करण की जिंदगी में एक नए दुश्मन की एंट्री होगी। इस बात का सबूत सीरियल 'कुंडली भाग्य' का लेटेस्ट प्रोमो है। Also Read - Kundali Bhagya: शर्लिन के आउट होते ही प्रीता की जिंदगी से दूर होगी माहिरा, मेकर्स ने Swati Kapoor को दिखाया बाहर का रास्ता

प्रोमो में प्रीता और करण अनजाने खतरे का सामना करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सीरियल 'कुंडली भाग्य' में कितने साल का लीप आने वाला है। सीरियल 'कुंडली भाग्य' से पहले सीरियल कुमकुम भाग्य की कहानी में भी लीप आया था। एकता कपूर के ये दोनों शोज ही लंबे समय से फैंस का मनोरंजन कर रहे हैं।

देखें सीरियल 'कुंडली भाग्य' का प्रोमो-

शर्लिन और पृथ्वी की पोल खोलेगी माहिरा

सीरियल 'कुंडली भाग्य' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि माहिरा, शादी के मंडप में आकर शर्लिन और पृथ्वी के नाजायज रिश्ते का सच सबको बता देगी। माहिरा बताएगी कि बच्चे का बाप ऋषभ नहीं बल्कि पृथ्वी है। ये बात जानने के बाद ऋषभ, शर्लिन को तलाक दे देगा। वहीं परिवार के लोग शर्लिन और पृथ्वी को धक्के मार कर बाहर कर देंगे। इस सब ड्रामे में कृतिका और पृथ्वी की शादी भी टूट जाएगी।