Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 में आने वाला है 10 साल लंबा लीप? घर में होगी 2 लोगों की मौत

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 10 year leap: सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में 10 साल लंबा लीप आने वाला है. ये खबर सामने आते ही 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के फैंस के बीच हंगामा मच गया है.

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 में आने वाला है 10 साल लंबा लीप?

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 10-year leap: स्मृति ईरानी (Smriti Irani) और अमर उपाध्याय (Amar Upadhyay) का सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) इस समय टीआरपी में धमाल मचा रहा है. ये शो लगातार टॉप 5 में अपनी जगह बनाए हुए है. एकता कपूर (Ekta Kapoor) अपने शो की रेटिंग को बढ़ाने के लिए जमकर पापड़ बेल रही हैं. इस समय शो की कहानी रियो के इर्द-गिर्द घूम रही है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. दावा किया जा रहा है कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में जल्द ही 10 साल लंबा लीप आने वाला है. 10 साल आते ही शो की कहानी में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं. बताया जा रहा है कि लीप आते ही सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक साथ 2 लोगों की मौत होने वाली है. इन 2 लोगों के नाम जानकर आपको सदमा लग जाएगा.

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में होगी किसकी मौत

बताया जा रहा है कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) के मेकर्स कहानी में रियो की जान लेने की तैयारी कर रहे हैं. जल्द ही कहानी में रियो मरने वाला है. वहीं दूसरी तरफ पार्थ की भी जान जाने वाली है. कुल मिलाकर देखा जाए तो सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से Akashdeep Saigal और Sohel Singh का पत्ता साफ होने वाला है.

रियो ने दिया था तुलसी को सदमा

अब ये तो हर कोई जानता है कि कुछ समय पहल ही Akashdeep Saigal ने शो में एंट्री की थी. आकाशदीप सहगल यानी रियो को देखकर तुलसी को सदमा लग गया था. तुलसी को पहले लगा कि उसका सौतेला बेटा लौट आया है. हालांकि जल्द ही तुलसी को रियो का सच पता चला. तुलसी भी अपने पोते को लेकर घर आ गई. जल्द ही फैंस को पता चला कि तुलसी का पोता तो असल जिंदगी में उससे से भी बड़ा है.

लंबे समय से लोगों के निशाने पर हैं Akashdeep Saigal

आकाशदीप सहगल यानी रियो की उम्र का खुलासा होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था. लोगों ने आकाशदीप सहगल के साथ साथ एकता कपूर को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया था. लोग एकता कपूर से पूछने लगे थे कि दादी पोते से कैसे छोटी हो सकती है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…