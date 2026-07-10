Kyunki Saas 2 के स्पिन-ऑफ सेट पर दिखीं विलेन 'नोइना', क्या खुलेगा मिहिर का राज? वीडियो ने उड़ाए होश!

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: टीवी के सबसे आइकॉनिक शोज में से एक 'क्यूंकि सास भी कभी बहू थी 2' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2) में इन दिनों एक के बाद एक कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. जहां एक तरफ अमर उपाध्याय (Amar Upadhyay) का किरदार 'मिहिर' अभी भी शो से गायब है, वहीं दूसरी तरफ फैंस जिस एक किरदार की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि शो की सबसे मशहूर विलेन 'नोइना' यानी बरखा बिष्ट (Barkha Bisht) हैं. अब खबर आ रही है कि, नोइना की शो में वापसी होने वाली है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट के साथ... तो चलिए आपको बताते हैं कि, वो ट्विस्ट क्या है.
दरअसल, हाल ही में एक्टर प्रेम आर्यन ने 'क्यूंकि सास भी कभी बहू थी 2' के स्पिन-ऑफ शो 'क्यूंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं' के सेट से कुछ बिहाइंड-द-सीन (BTS) वीडियो शेयर किए हैं. इन वीडियो क्लिप्स में फैंस को किसी और की नहीं, बल्कि 'क्यूंकि...' की पुरानी और सबसे खतरनाक विलेन नोइना की झलक देखने को मिली, जिसे देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.
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सेट से लीक हुई इस झलक के बाद सोशल मीडिया पर कयासों का दौर शुरू हो गया है. फैंस का मानना है कि स्पिन-ऑफ शो में नोइना की एंट्री का कनेक्शन ओरिजिनल शो से मिहिर के अचानक गायब होने के रहस्य से हो सकता है. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक फैन ने लिखा, 'डार्लिंग नोइना को क्यूंकि स्पिन-ऑफ के सेट पर देखकर उम्मीद जगी है कि शायद मिहिर का सस्पेंस भी इसी शो में खुल जाए.' वहीं एक दूसरे यूजर ने एक्साइटमेंट में लिखा, 'ओह माय गॉड, नोइना!'
इस बीच, 'क्यूंकि सास भी कभी बहू थी 2' में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी करने के बाद बरखा बिष्ट ने सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल नोट शेयर किया है. शो के साथ अपने सफर को याद करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'हमने इस शो के साथ इतिहास रचा है और मैं आप सभी से मिले प्यार और भरोसे के लिए जितना शुक्रिया अदा करूं कम है. लोगों ने नोइना से नफरत करने में भी बेहद प्यार दिखाया और एक एक्टर के तौर पर मैं इससे ज्यादा और क्या मांग सकती थी. मेरी पूरी टीम को दिल से थैंक यू, जो हर कदम पर मेरे साथ खड़ी रही!'
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