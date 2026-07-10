google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • TV
  • Kyunki Saas 2 के स्पिन-ऑफ सेट पर दिखीं विलेन 'नोइना', क्या खुलेगा मिहिर का राज? वीडियो ने ...

Kyunki Saas 2 के स्पिन-ऑफ सेट पर दिखीं विलेन 'नोइना', क्या खुलेगा मिहिर का राज? वीडियो ने उड़ाए होश!

Kyunki Saas... 2 के स्पिन-ऑफ के सेट से शो एक BTS वीडियो लीक हुआ है, जिसमें सबसे खतरनाक विलेन 'नोइना' यानी एक्ट्रेस बरखा बिष्ट की झलक देखने को मिल रही है.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: July 10, 2026 2:35 PM IST
Kyunki Saas 2 के स्पिन-ऑफ सेट पर दिखीं विलेन 'नोइना', क्या खुलेगा मिहिर का राज? वीडियो ने उड़ाए होश!

'क्योंकि रिश्तों के रूप भी बदलते हैं' BTS वीडियो वायरल

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: टीवी के सबसे आइकॉनिक शोज में से एक 'क्यूंकि सास भी कभी बहू थी 2' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2) में इन दिनों एक के बाद एक कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. जहां एक तरफ अमर उपाध्याय (Amar Upadhyay) का किरदार 'मिहिर' अभी भी शो से गायब है, वहीं दूसरी तरफ फैंस जिस एक किरदार की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि शो की सबसे मशहूर विलेन 'नोइना' यानी बरखा बिष्ट (Barkha Bisht) हैं. अब खबर आ रही है कि, नोइना की शो में वापसी होने वाली है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट के साथ... तो चलिए आपको बताते हैं कि, वो ट्विस्ट क्या है.

KSBKBT Twist: करण ने तुलसी को कहा डायन, पोते के कत्ल के बाद अपनों ने ही मोड़ा मुंह, क्या शांति निकेतन लौट पाएगी तुलसी?
Also Read

KSBKBT Twist: करण ने तुलसी को कहा डायन, पोते के कत्ल के बाद अपनों ने ही मोड़ा मुंह, क्या शांति निकेतन लौट पाएगी तुलसी?

BTS Video देख फैंस की खुशी का नहीं रहा ठिकाना

दरअसल, हाल ही में एक्टर प्रेम आर्यन ने 'क्यूंकि सास भी कभी बहू थी 2' के स्पिन-ऑफ शो 'क्यूंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं' के सेट से कुछ बिहाइंड-द-सीन (BTS) वीडियो शेयर किए हैं. इन वीडियो क्लिप्स में फैंस को किसी और की नहीं, बल्कि 'क्यूंकि...' की पुरानी और सबसे खतरनाक विलेन नोइना की झलक देखने को मिली, जिसे देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

KSBKBT 2: किसी और के गुनाह की सजा भुगतेगी तुलसी? पार्थ खेलेगा आखिरी दांव
Also Read

KSBKBT 2: किसी और के गुनाह की सजा भुगतेगी तुलसी? पार्थ खेलेगा आखिरी दांव

View this post on Instagram

A post shared by Prem Arya (@arya.prem0143)


क्या स्पिन-ऑफ में खुलेगा मिहिर का राज?

सेट से लीक हुई इस झलक के बाद सोशल मीडिया पर कयासों का दौर शुरू हो गया है. फैंस का मानना है कि स्पिन-ऑफ शो में नोइना की एंट्री का कनेक्शन ओरिजिनल शो से मिहिर के अचानक गायब होने के रहस्य से हो सकता है. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक फैन ने लिखा, 'डार्लिंग नोइना को क्यूंकि स्पिन-ऑफ के सेट पर देखकर उम्मीद जगी है कि शायद मिहिर का सस्पेंस भी इसी शो में खुल जाए.' वहीं एक दूसरे यूजर ने एक्साइटमेंट में लिखा, 'ओह माय गॉड, नोइना!'

बरखा बिष्ट ने शेयर किया इमोशनल नोट

इस बीच, 'क्यूंकि सास भी कभी बहू थी 2' में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी करने के बाद बरखा बिष्ट ने सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल नोट शेयर किया है. शो के साथ अपने सफर को याद करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'हमने इस शो के साथ इतिहास रचा है और मैं आप सभी से मिले प्यार और भरोसे के लिए जितना शुक्रिया अदा करूं कम है. लोगों ने नोइना से नफरत करने में भी बेहद प्यार दिखाया और एक एक्टर के तौर पर मैं इससे ज्यादा और क्या मांग सकती थी. मेरी पूरी टीम को दिल से थैंक यू, जो हर कदम पर मेरे साथ खड़ी रही!'


उन्होंने अपने को-स्टार्स और 'क्यूंकि सास भी कभी बहू थी 2' की पूरी टीम को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनके इस सफर को बेहद आसान और खूबसूरत बना दिया. अपनी बात को खत्म करते हुए बरखा ने लिखा, 'नोइना अभी के लिए विदा ले रही है, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

Tags:

Up Next

'The Odyssey' इवेंट के लिए भारत पहुंचे Spiderman फेम टॉम हॉलैंड, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

Next Story

'The Odyssey' इवेंट के लिए भारत पहुंचे Spiderman फेम टॉम हॉलैंड, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल