क्या 'क्योंकि सास...' शो होने वाला है बंद? स्पिन-ऑफ की एंट्री पर मेकर्स ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बताया सच

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 के बाद एकता कपूर स्मृति ईरान के शो के स्पिन-ऑफ 'क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं' लेकर आई हैं, जिसके बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि अब 'क्योंकि सास...' बंद होने वाला है. हालांकि, अब इसपर मेकर्स ने साफ किया है कि ये शो बंद होगा या नहीं?

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: टीवी की दुनिया की क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर (Ekta Kapoor) एक के बाद एक ऐसे शो लेकर आती हैं, जिसके लिए दर्शक काम-धाम छोड़कर बस टीवी के आगे बैठ जाते हैं. उन्होंने कई सुपरहिट डेली सोप दिए हैं. पिछले साल वो अपने आइकॉनिक शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का सीक्वल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2) लेकर आई थीं. वहीं अब वो स्मृति ईरानी के इसी शो का स्पिन-ऑफ 'क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं' (Kyunki Rishton Ke Bhi Roop Badalte Hain) लेकर आई हैं, जिसके बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि स्मृति ईरानी का शो अब बंद होने वाला है. वहीं अब इसपर मेकर्स का बयान सामने आया है और उन्होंने पूरा सच बताया है.

बंद होने जा रहा है 'क्योंकि सास... 2'?

दरअसल, जब से 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' का स्पिन ऑफ 'क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं' आया है, तभी से ऐसी अफवाहें चल रही थी कि, ये शो जल्द बंद होने वाला है. इन्हीं खबरों को देखते हुए मेकर्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है कि, ये शो बंद नहीं हो रहा है और ये खबरें महज एक अफवाह है.

क्या बोले मेकर्स?

मेकर्स ने स्टार प्लस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि, 'हमारी नजर में कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2' बंद हो रहा है और इसकी जगह 'क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं' शुरू होगा. हम बताना चाहेंगे कि ये रिपोर्टें पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद हैं. हम 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2' को बंद नहीं कर रहे हैं और फिलहाल शो को बंद करने की कोई तारीख भी तय नहीं की गई है.'

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बेहद इंट्रेस्टिंग पर चल रहा है शो

आपको बता दें कि, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' इन दिनों काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग मोड में चल रहा है. जहां पहले सीरियल में तुलसी और मिहिर के बीच में नोइना की एंट्री को दिखाया था, वहीं अब नोइना की बीमारी का भी खुलासा हुआ है. नोइना को कैंसर है और उसने इसकी का फायदा उठाते हुए मिहिर से शादी करने की अपनी आखिरी इच्छा जताई है. वहीं दूसरी तरफ करण और नंदिनी का रिश्ता टूटने की कगार पर है. ऐसे में जब शो इतने इंट्रेस्टिंग दौर से गुजर रहा है और ये टीआरपी लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है, तो क्या मेकर्स इसे बंद करने की सोचेंगे? ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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