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Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: नोइना के जाते ही तुलसी संग खुल्लम-खुल्ला रोमांस कर रहा मिहिर, पत्नी के प्यार में हुआ दीवाना

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में तुलसी ने नोइना का पर्दाफाश कर उसे घर से बाहर निकाल दिया है. नोइना के जाते ही मिहिर तुलसी के साथ रोमांटिक अंदाज में फ्लर्ट करता नजर आएगा.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 15, 2026 2:32 PM IST

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: नोइना के जाते ही तुलसी संग खुल्लम-खुल्ला रोमांस कर रहा मिहिर, पत्नी के प्यार में हुआ दीवाना
तुलसी के प्यार में दीवाना हुआ मिहिर

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में आखिरकार वह घड़ी आ गई है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था. विरानी खानदान पर छाया नोइना का साया अब हमेशा के लिए हट चुका है. लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि विलेन के जाते ही घर में हाई-वोल्टेज ड्रामे के साथ-साथ थोड़ा रोमांस भी देखने को मिलने वाला है.

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नोइना की हुई विदाई

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में अब तक हमने देखा कि तुलसी को नोइना की मक्कारी और उसके झूठ का पता चल गया था. तुलसी ने न सिर्फ मिहिर और नोइना की शादी रुकवाई, बल्कि विरानी हाउस यानी शांतिनिकेतन के दरवाजे भी नोइना के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए. तुलसी ने जिस बेबाकी से नोइना को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला, उसे देखकर पूरा परिवार दंग रह गया. आखिरकार, विरानी परिवार की असली बहू ने अपनी गृहस्थी को बचा लिया.

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मिहिर का गुस्सा और सामान की तोड़फोड़

नोइना के जाने के बाद घर में शांति होने के बजाय एक नया तूफान उठा, और वो था मिहिर का गुस्सा. मिहिर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है. जैसे ही वह घर के अंदर आता है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. वह घर का सामान इधर-उधर फेंकने और तोड़ने लगता है. मिहिर को इस बात का मलाल है कि एक झूठी औरत ने इतने समय तक सबको बेवकूफ बनाया. तुलसी उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर सारा ठीकरा तुलसी पर फोड़ देता है. वह कहता है कि तुलसी की वजह से ही नोइना उनकी जिंदगी में दाखिल हुई थी. तुलसी भी बिना किसी बहस के अपनी गलती मान लेती है.

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दीवाने बने मिहिर और तुलसी से फ्लर्टिंग

लेकिन जैसे ही मिहिर का गुस्सा शांत होता है, वह अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और तुलसी के प्रति उसका प्यार फिर से जाग उठता है. आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर बच्चों के सामने ही अपनी पत्नी यानी तुलसी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देगा. वह तुलसी की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहेगा, "जिस तरह तुमने उस औरत को सबक सिखाया, उसे देखकर तो मुझे फिर से तुमसे प्यार हो गया."

विरानी परिवार में खुशियों की एंट्री

नोइना का चैप्टर क्लोज करने के बाद अब तुलसी का अगला लक्ष्य है अपने बिखरे हुए बच्चों को एक करना. वह गौतम को वापस घर बुलाने की तैयारी कर रही है. तुलसी अब ठान चुकी है कि वह दोनों भाइयों के बीच की कड़वाहट को खत्म करके विरानी परिवार को फिर से वही पुराना खुशहाल परिवार बनाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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