KSBKBT 2: आप जैसी मां किसी को न मिले... तुलसी के घर में करण ने क्यों उड़ाई संस्कारों की धज्जियां? Hiten Tejwani ने खोली पोल

Hiten Tejwani on Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Promo: स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में जल्द ही तुलसी, करण के गुस्से की शिकार होने वाली है. इसी बीच हितेन तेजवानी ने अपने अपकमिंग ट्रैक को लेकर बड़ा बयान दे दिया है.

KSBKBT 2: आप जैसी मां किसी को न मिले... तुलसी के घर में करण ने क्यों उड़ाई संस्कारों की धज्जियां?

Hiten Tejwani reacts on Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Promo: सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) के बंद होने की खबरों ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. दावा किया जा रहा है कि जल्द ही स्मृति ईरानी (Smriti Irani) और अमर उपाध्याय (Amar Upadhyay) का शो अलविदा कहने वाला है. इसी बीच मेकर्स ने सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के प्रोमोज शेयर करके बवाल मचा दिया है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के प्रोमो में करण जेल से बाहर आई तुलसी को जलील करता नजर आ रहा है. करण े गुस्से में दावा कर दिया है कि तुलसी जैसी मां किसी बच्चे को न मिले. इतना ही नहीं सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के प्रोमो में करण तुलसी को खूनी बता रहा है और घर से जाने तक के लिए बोल रहा है. करण का ये हाल देखकर सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के फैंस को सदमा लग गया है. इसी बीच खुद हितेन तेजवानी ने सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के प्रोमो को लेकर चुप्पी तोड़ दी है.

हितेन तेजवानी ने बताई करण के दिल की बात

हितेन तेजवानी ने बताया है कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है और करण के गुस्से की क्या वजह है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के प्रोमो के बारे में बात करते हुए करण यानी हितन तेजवानी ने कहा, 'शांति निकेतन में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है... ये बोलना करण के लिए सबसे मुश्किल होने वाला है. करण ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी मां के बारे में ये सब बोलेगा. करण की मां 10 साल बाद जेल से लौटी है. तुलसी को घर में देखकर करण को सदमा लग जाता है. ये पल करण के लिए बहुत भावुक होने वाला है. तुलसी करण के लिए वो इंसान थी जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करता था.'

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हितेन तेजवानी ने खोला ये राज

हितेन तेजवानी ने आगे कहा, 'वो अपनी मां की बहुत इज्जत करता है. हालांकि तुलसी का आना करण पचा नहीं पा रहा है. यही वजह है जो तुलसी को देखते ही करण का गुस्सा फूट गया. वो अपने दिल में दबी भावनाओं और सवालों को छिपा नहीं सका. करण 10 सालों से कुछ सवालों के तलाश में घूम रहा है. अब जब फैंस को ये बात पता चलेगी तो वो एक बार के लिए इमोशनल जरुर हो जाएंगे.' एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…