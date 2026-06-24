KSBKBT 2 Promo: 'अब किसे गोली मारने आई है...' जेल से आते ही बेइज्जती का कड़वा घूंट पीएगी तुलसी, 10 साल बाद बच्चे करेंगे ये हाल

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Promo: खबर आ रही है कि स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है. 10 साल लंबे लीप के बाद तुलसी एक और बड़े हादसे का शिकार होने वाली है.

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Promo

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Promo: स्मृति ईरानी (Smriti Irani) और अमर उपाध्याय (Amar Upadhyay) बीते दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में खबर आई थी कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) बंद होने वाला है. इससे पहले हमने आपको बताया था कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में 10 साल लंबा लीप आने वाला है. लीप के बाद कहानी में पार्थ और रियो को मार दिया जाएगा. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो तुलसी एक बार फिर से सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में बेइज्जत होने वाली है. इस बात का सबूत सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का लेटेस्ट प्रोमो है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के प्रोमो में तुलसी जेल से बाहर आती नजर आ रही है. जेल से बाहर होते ही तुलसी शांति निकेतन जाएगी. तुलसी देखेगी कि उसके जाने के बाद आंगन की तुलसी सूख गई है. तुलसी के हाल देखकर तुलसी अंदर घर में जाएगी.

तुलसी को तेवर दिखाएगा करण

तुलसी देखेगी कि उसके दोनों बेटे आपस में लड़ाई कर रहे हैं. इसी बीच करण की नजर तुलसी पर पड़ती है. तुलसी को देखकर करण का पारा हाई होने वाला है. करण दावा करेगा कि तुलसी उसके घर में क्या कर रही है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के प्रोमो में करण कहता दिख रहा है कि अब किसको गोली मारने आई है. हर दिन मैं दुआ करता हूं कि आपके जैसी मां किसी को न दे. आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है. ये बात सुनकर तुलसी को सदमा लगने वाला है.

रातों रात बेघर होगी तुलसी?

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के इस प्रोमो को देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि तुलसी इस बार अपनों की ही नफरत की शिकार होने वाली है. तुलसी को एक बार फिर से अपना घर छोड़कर जाना पड़ जाएगा. इस बार भी मिहिर तुलसी की मदद नहीं करेगा. कहा गलत नहीं होगा कि सालों बाद इतिहास फिर से रीपीट हो रहा है. एक बार फिर से तुलसी कातिल कहलाई जाएगी. वैसे भी हम आपको बता चुके हैं कि जल्द ही रियो और पार्थ तुलसी के हाथों मरने वाली है. रियो और पार्थ के खून के इल्जाम में ही तुलसी जेल की हवा खाने वाली है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…