Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Off Air: 10 साल का लीप आते ही ठंडे बस्ते में जाएगा तुलसी का शो? अनुपमा के आएंगे मजे

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 to go off air 10 year leap: हाल ही में हमने आपको बताया था कि स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में 10 साल लंबा लीप आने वाला है. इसी बीच शो के बंद होने की खबर सामने आ रही है.

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Off Air: 10 साल का लीप आते ही ठंडे बस्ते में जाएगा तुलसी का शो?

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 to go off air 10-year leap: सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) लगातार टीआरपी में धमाल मचा रहा है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब स्मृति ईरानी (Smriti Irani) और अमर उपाध्याय (Amar Upadhyay) ने तुलसी और मिहिर बनकर टीवी पर वापसी की थी. आने के बाद से ही इन दोनों की जोड़ी टीवी पर राज कर रही है. हालांकि समय के साथ अब एकता कपूर (Ekta Kapoor) के शो की रेटिंग अब लड़खड़ाने लगी है. इसी बीच स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय के शो को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, खबरों की मानें तो जल्द ही सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' बंद होने वाला है. ये खबर उस समय सामने आई है जब सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में 10 साल लंबे लीप को लाने की तैयारी चल रही है. हाल ही में हमने आपको बताया था कि 10 साल का लीप आने के बाद सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में रियो और पार्थ की मौत होने वाली है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को बंद करने की बातें हो रही है.

क्यों बंद होगा सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी'?

रिपोर्ट्स की मानें तो सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) में Akashdeep Saigal और Sohel Singh की मौत के बाद तुलसी की कहानी को खत्म कर दिया जाएगा. कहा जा रहा है कि शो की गिरती टीआरप की वजह से एकता कपूर ने ये फैसला लिया है. हालांकि अब तक भी एकता कपूर की टीम ने इस खबर पर मुहर नहीं लगाई है. शो में आ रहे लगातार बदलावों को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' बंद होने वाला है.

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में आएंगे बड़े बदलाव

माना जा रहा है कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड्स काफी अलग होने वाले हैं. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आगामी एपिसोड्स में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे. तुलसी एक बार फिर से अपने मूल्यों के सहारे कुछ बड़े फैसले लेने वाली है. अब ये तो हर कोई जानता है कि लीप आने से पहले हर सीरियल की कहानी में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं. अब सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का आने वाले समय में क्या हाल होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…