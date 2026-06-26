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KSBKBT 2: किसी और के गुनाह की सजा भुगतेगी तुलसी? पार्थ खेलेगा आखिरी दांव

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय के सुपरहिट 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में पार्थ अपनी औकात दिखाने वाला है. पार्थ 10 साल का लीप आने से पहले एक बड़ा खेल खेलने वाला है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 26, 2026 8:38 AM IST
KSBKBT 2: किसी और के गुनाह की सजा भुगतेगी तुलसी? पार्थ खेलेगा आखिरी दांव

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

Hiten Tejwani reacts on Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) ने इस समय सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को लेकर लगातार तरह-तरह की खबरें आ रही हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को बंद करने की बातें हो रही थीं. इसी बीच खबर आई कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में जल्द ही लीप आने वाला है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है. अब ये तो आप जानते हैं कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में अचानक ही पार्थ का किरदार निगेटिव हो गया है. पार्थ और रियो दोनों मिलकर तुलसी की नाक कटवाने में लगे हुए हैं. इसी बीच पार्थ एक बड़ा कांड करने वाला है. पार्थ कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से तुलसी 10 साल के लिए जेल पहुंच जाएगी.

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तुलसी पर हुआ हमला

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक आपने देखा, पार्थ जबरदस्ती वैष्णवी के कमरे में घुस जाता है. यहां पर वो वैष्णवी के साथ बद्तमीजी करता है, इसी बीच तुलसी भी वैष्णवी के कमरे में पहुंच जाता है. यहां पर पार्थ की हरकतें देखकर तुलसी घबरा जाती है. वैष्णवी को बचाने के लिए तुलसी जी जान लगा देती है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में पार्थ तुलसी पर हमला कर देता है. इस दौरान वैष्णवी भी घायल हो जाती है. वैष्णवी को बचाने के लिए तुलसी पार्थ पर डंडे से हमला कर देती है. जिसके बाद तुलसी को लगता है कि पार्थ मर गया है.

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पार्थ चलने वाला है नई चाल

माना जा रहा है कि तुलसी के मारने के बाद भी पार्थ को कुछ नहीं होगा. जल्द ही पार्थ की आंख खुलने वाली है. पार्थ आंख खुलते ही वैष्णवी पर हमला करने वाला है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस दौरान पार्थ वैष्णवी की जान ले लेगा. इसी बीच कुछ ऐसा होगा कि वैष्णवी की मौत की जिम्मेदा तुलसी ठहराई जाएगी. एक थ्योरी ये भी दी जा रही है कि वैष्णवी को बचाने के लिए तुलसी पार्थ की ही जान लेगी. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में आखिर कौन सा ट्विस्ट आने वाला है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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