50 की दादी 51 का पोता... इस शो के मेकर्स ने उड़ाई रिश्तों की धज्जियां, लोगों ने कर दिया जीना हराम...

TV Serial Makers Trolled: सोशल मीडिया पर इस समय एक टीवी शोज शूब ट्रोल हो रहा है. दादी और पोते की एज का गैप देखकर फैंस का तो दिमाग ही खराब हो गया है.

TV Serial Makers Trolled: टीवी की दुनिया में हर हफ्ते टीआरपी का खेल खेला जाता है. यही वजह है जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मेकर्स किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं. टीआरपी बढ़ाने के लिए मेकर्स कहानी के साथ कुछ भी बदलाव कर देते हैं. हाल ये हो चुका है कि अब तो पोता भी अपनी दादी से एज में बड़ा हो चुका है. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, भाई टीवी की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है. यही वजह है जो इस समय स्मृति ईरानी (Smriti Irani) और अमर उपाध्याय (Amar Upadhyay) का सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) लोगों के निशाने पर है. हाल ये है कि लोगों ने अब एकता कपूर (Ekta Kapoor) को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है. दरअसल हाल ही में सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में अंश गुजराल की एंट्री हुई है. हालांकि आते ही अंश गुजराल ने तुलसी को अपनी दादी बताया है. यहां मजेदार बात ये है कि 25 साल पहले तो अंश तुलसी का सौतेला बेटा हुआ करता था.

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के फैंस को लगा सदमा

अचानक ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से अंश तुलसी को दादी बताने लगा. ये बात फैंस को भी हजम नहीं हो रही है. आपको जानकर हैरानी होगी कि अंश गुजराल का किरदार निभा रहे एक्टर आकाशदीप सहगल 51 साल के हैं. वहीं तुलसी यानी स्मृति ईरानी 50 पार कर चुकी हैं. कहना गलत नहीं होगा कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को हिट करवाने के चक्कर में मेकर्स ने कांड कर दिया है. लोग सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) के मेकर्स के पीछे पड़ गए हैं.

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के मेकर्स से फैंस ने पूछे सवाल

लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पोते की उम्र अपने बेटे से कैसे ज्यादा हो सकती है. अंश को तुलसी का पोता बनाकर एकता कपूर भी बुरी तरह फंस गई है. सोशल मीडिया पर लगातार सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के बारे में ही बात हो रही है. अब फैंस ये जानना चाहते हैं कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के मेकर्स ने आखिर ये कमाल क्यों करके दिखाया है. ऐसी क्या मजबूरी है जो सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में तुलसी खुद से बड़े उम्र के एक्टर की दादी बन गई.एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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