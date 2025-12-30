Naagin 7 में होगी Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi के इस खलनायक की एंट्री, 'नागिन' प्रियंका की जिंदगी में मचाएगा तबाही?

Naagin 7 New Actor: टीवी सीरियल नागिन 7 की कास्ट में एक और नाम जुड़ने वाला है. दावा है कि टीवी के बडे़ खलनायक की शो में एंट्री होने वाली है. अब देखना होगा कि ये एक्टर क्या क्या करने वाला है.

Naagin 7 New Actor: एकता कपूर का मच अवेटेड टीवी सीरियल नागिन का 7वां सीजन शुरू हो गया है, जिसका फैंस भी इंतजार कर रहे थे. प्रियंका चाहर चौधरी नागिन के लीड रोल में नजर आ रही हैं और नमिक पॉल इस शो में लीड मेल कैरेक्टर का रोल निभा रहे हैं. इस बीच. ईशा सिंह और एलिस कौशिक शो में अहम रोल निभा रहे हैं. दावा है कि सीरियल में ड्रैगन का रोल टीवी की टॉप एक्ट्रेस निभाने वाली हैं और ये एक्ट्रेस कनिका मान हैं लेकिन इस बीच एक और नया अपडेट सामने आया है. सीरियल में एक और एक्टर की एंट्री हो रही है और ये एक्टर टीवी की टॉप खलनायक रह चुका है. आइए आपको उनका नाम बताते हैं.

नागिन 7 में इस एक्टर की होगी एंट्री

दरअसल, एकता कपूर ने अब तक नागिन 7 (Naagin 7) के सभी चेहरों को रिवील नहीं किया है. शो को दो एपिसोड ऑन एयर हो चुके हैं लेकिन अब भी कई चेहरे हैं जो आने वाले एपिसोड में नजर आएंगे, जिसमें ड्रैगन सबसे बड़ा नाम है. दावा है कि कनिका मान को एकता कपूर ने ड्रैगन के लिए फिक्स कर लिया है. ये अपडेट हाल ही में आया था और अब नया अपडेट आ गया है. दावा है कि एकता कपूर के नागिन 7 से टीवी एक्टर आकाशदीप सहगल (Akashdeep Saigal) भी जुड़ने वाले हैं. आकाशदीप इस शो के जरिए टीवी में अपना धांसू कमबैक कर रहे हैं. उन्हें टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी से पहचान मिली थी और वह बिग बॉस का हिस्सा भी रह चुके हैं, लेकिन आकाश काफी समय से स्क्रीन से गायब हैं लेकिन अब वह नागिन 7 में अहम रोल निभा सकते हैं. अब तक मीडिया रिपोर्ट में उनके रोल का खुलासा नहीं हुआ है लेकिन दावा है कि उनका रोल कहानी में नए नए ट्विस्ट लेकर आएगा. फैंस का मानना है कि अगर आकाशदीप शो में आते हैं तो वह यकीनन विलेन का रोल ही निभाएंगे. वह नागिन के दुश्मन के किरदार में भी अच्छे लगेंगे.

फैंस को कैसे लगे नागिन 7 के दो एपिसोड

बता दें कि नागिन 7 के दो एपिसोड को देख फैंस खुश हो गए हैं. पहले एपिसोड में ईशा सिंह ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था. ईशा की कमाल की एक्टिंग और उनकी खूबसूरती लोग देखते ही रह गए. वहीं, नमिक का जलवा भी बरकरार रहा. इन सबके बीच. दूसरे एपिसोड में प्रियंका चाहर चौधरी ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. प्रियंका पर नागिन की शक्तियां भारी पड़ती नजर आईं, लेकिन प्रियंका आने वाले एपिसोड में पूरी तरह नागिन बनती हुई दिखाई देंगी और इसी सीन का फैंस इंतजार कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

