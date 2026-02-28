Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: होली के दिन तुलसी की जिंदगी में आएगा सबसे बड़ा भूचाल, नॉयना का होगा सत्यानाश

ENG हिन्दी
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Promo: अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के प्रोमो ने हंगामा मचा रखा है. जल्द ही शो की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 28, 2026 4:04 PM IST

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Promo: स्मृति ईरानी (Smriti Irani) और अमर उपाध्याय (Amar Upadhyay) के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) की कहानी में नॉयना ने बवाल मचा रखा है. हालांकि तुलसी के आने के बाद नॉयना का प्लान बार बार तबाह हो रहा है. तुलसी की सच्चाई बार बार जीत रही है. इसी बीच एकता कपूर (Ekta Kapoor) के शो में एक बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में नॉयना की बुरी तरह धज्जियां उड़ने वाली हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का लेटेस्ट प्रोमो इस बात का सबूत है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने वाले एपिसोड में होली के हुड़दंग में बवाल खड़ा होने वाला है. पहले तो मिहिर को पता चलेगा कि उसके और नॉयना के बीच कुछ भी नहीं हुआ था. ये खुलासा होते ही मिहिर को सदमा लगने वाला है. इसी बीच तुलसी को भी नॉयना की इस हरकत के बारे में पता चल जाएगा, सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के प्रोमो में मिहिर और तुलसी दोनों ही सदमे में नजर आ रहे हैं, जल्द ही शांति निकेतन में होली का त्योहार मनाया जाने वाला है.

तुलसी सिखाएगी नॉयना को सबक

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) के प्रोमो में तुलसी और मिहिर को समझ आ गया है कि उनके कितनी बड़ी गलती हो गई है. सच बाहर आते ही तुलसी और मिहिर मिलकर नॉयना की बैंड बजाने वाले हैं. ऐसे में होली के मौके पर नॉयना शांति निकेतन से बाहर होने वाली है. परिवार के लोग नॉयना को बाहर फेंकने से पहले बहुत जलील करने वाले हैं.

अपनी बेटी की शादी करवाने वाली है तुलसी

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में नॉयना के जाते ही परी की किस्मत चमकने वाली है. जैसा कि आप जानते हैं कि परी अपने दूसरे पति की तरफ खींची चली जा रही है. एक समय था जब परी अजय की शक्ल से भी नफरत करती थी. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में परी खुद को संभाल नहीं पा रही है. ऐसे में जल्द ही परी का राज तुलसी के सामने खुल जाएगी, ऐसे में परी और अजय की शादी तुलसी करवाने वाली है. वहीं मिहिर को भी तुलसी माफ कर देगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
