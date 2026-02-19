ENG हिन्दी
  • Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: सच बाहर आते ही तुलसी के सिर पर सवाल होगी चंडी, आएगी नॉयना की शामत...

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: सच बाहर आते ही तुलसी के सिर पर सवाल होगी चंडी, आएगी नॉयना की शामत

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Promo: स्मृति ईरानी के सुपरहिट सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की आने वाली कहानी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है. जल्द ही तुलसी को पता चलेगा कि कैसे सालों से नॉयना उसे बेवकूफ बना रही है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 19, 2026 8:10 AM IST

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: सच बाहर आते ही तुलसी के सिर पर सवाल होगी चंडी, आएगी नॉयना की शामत
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: सच बाहर आते ही तुलसी के सिर पर सवाल होगी चंडी

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Promo: सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) को दिलचस्प बनाने के लिए एकता कपूर खूब पापड़ बेल रही हैं. यही वजह है जो स्मृति ईरानी, (Smriti Irani) और अमर उपाध्याय (Amar Upadhyay) का शो अब भी टीआरपी में अपनी जबरदस्त पकड़ बनाए हुए है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक के बाद एक बड़े बदलाव आने वाले हैं. हाल ही में तुलसी बापजी की पोती को अपने घर में बहू बनाकर लाई है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है. इस शो में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से तुलसी और मिहिर एक हो जाएंगे. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं. इस बात का सबूत सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का लेटेस्ट प्रोमो है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के प्रोमो की मानें तो जल्द ही तुलसी को नॉयना का सच पता चलने वाला है.

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी को लगेगी भनक

हाल ही में तुलसी को भनक लगी है कि नॉयना ने ही बापजी तक तुलसी और मिहिर के तलाक की बात पहुंचाई है. ये बात जानकर तुलसी नॉयना की अच्छे से क्लास लगाती है. इसी बीच तुलसी नॉयना का एक और कन्फेशन सुनने वाली है. नॉयना मौका मिलते ही अपनी बहन से बात करेगी. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में नॉयना दावा करेगी कि 6 साल पहले उस रात उसके और मिहिर के बीच कुछ भी नहीं हुआ था. शराब के नशे में होने की वजह से मिहिर को कुछ याद नहीं था. मिहिर ने तो बस इस बात का फायदा उठाया था. तुलसी कोने में खड़े होकर नॉयना की सारी बातें सुनने वाली है.

नॉयना की आने वाली है शामत

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) की कहानी में जैसे ही तुलसी को सच पता चलेगा, वैसे ही वो पागल हो जाएगी. तुलसी सबसे पहले सारी बात अपने परिवार को बताने वाली है. सच बाहर आते ही मिहिर भी पछतावे की आग में जलने वाला है. तुलसी और मिहिर मिलकर नॉयना को शांति निकेतन से बाहर करने वाले हैं. हालांकि ये काम करना अब तुलसी और मिहिर के लिए इतना आसान नहीं होगा. ऐसे में साथ रहने के लिए तुलसी और मिहिर नॉयना से लड़ने वाले हैं. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि तुलसी और मिहिर किस तरह से एक होने वाले हैं. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

