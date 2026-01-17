Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी का खून पीने का बेसब्री से इंतजार कर रही TV की ये वैम्प, एकता कपूर के कान में डाली ये बात

This TV Wamp want work in Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: टीवी की एक हसीना ऐसी भी है जो कि अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में काम करने के लिए बेताब है. इस अदाकारा ने एकता कपूर के लिए एक बड़ी बात भी बोल दी है.

स्मृति ईरानी, (Smriti Irani) अमर उपाध्याय (Amar Upadhyay) का सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) टीवी की दुनिया पर आया हुआ है. पहले ही दिन से इस शो ने टीआरपी में टॉप 3 में अपनी जगह बनाई हुई है. एकता कपूर (Ekta Kapoor) अपनी टीम के साथ मिलकर इस शो पर पूरा ध्यान दे रही हैं. यही वजह है जो टीवी के सितारे इस शो में काम करने के लिए तरस रहे हैं. सितारे जानते हैं कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' अपने आप में कितना बड़ा नाम है. हाल ही में टीवी की एक हसीना ने सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में काम करने की इच्छा जताई है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के पहले सीजन में ये अदाकारा एकता कपूर के साथ काम कर चुकी है. अब इस हसीना का मानना है कि वो सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का हिस्सा बनने के लिए केमियो भी कर सकती है. उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका किरदार कितना बड़ा होने वाला है.

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को लेकर रक्षंदा खान ने कही ये बात

ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि टीवी की नागिन रक्षंदा खान हैं जो कि बीते कुछ समय से टीवी से दूर हैं. रक्षंदा खान ने किसी जमाने में सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के पहले सीजन में कम किया था. अब सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) में रक्षंदा खान फिर से काम करना चाहती हैं. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के बारे में बात करते हुए रक्षंदा खान ने कहा, मुझे अब तक भी इस शो में काम करने का मौका नहीं मिला है. हालांकि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में वापसी करके मुझे बहुत खुशी होगी. अगर मेरी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में स्पेशल एपिरियंस भी हुई तो मैं खुशी खुशी ये किरदार निभा लूंगी.

रक्षंदा खान को है बहुत उम्मीद

मुझे उम्मीद है कि एकता कपूर मेरा ये बयान सुनें और इस आइडिया पर काम करें. हो सकता है कि जल्द ही एकता कपूर मुझे एक रोल ऑफर कर दें. अगर ऐसा हुआ तो मैं खुशी खुशी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का हिस्सा बन जाऊंगी. रक्षंदा खान के इस बयान ने सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के फैंस का दिल खुश कर दिया है. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में जल्द ही रक्षंदा खान की एंट्री हो जाए.

