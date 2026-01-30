Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: TV में कुछ भी हो सकता है... अपने बेटे संग एक ही क्लास में पढ़ चुकी है तुलसी? ये रहा सबूत

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Viral Video: स्मृति ईरानी, (Smriti Irani) अमर उपाध्याय (Amar Upadhyay) का सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) की कहानी को एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने बड़े ही प्यार से सजाया है. यही वजह है जो 25 साल बीत जाने के बाद भी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को फैंस उतना ही प्यार दे रहे हैं. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' लगातार टीआरपी में अनुपमा और नागिन 7 जैसे शोज को कड़ी टक्कर दे रहा है. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के सेट के एक वीडियो ने हंगामा मचा जिया है. इस वीडियो की मानें तो तुलसी ने सालों पहले अपने ही बेटे के साथ एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में पढ़ाई की थी. जी हां, सही सुना आपने... ये बात सुनकर आपका दिमाग तो चकरा ही गया होगा लेकिन यहां ये नहीं भूलना चाहिए कि टीवी की दुनिया मे कुछ भी हो सकता है. यहां पर तो मुर्दे भी कब जिंदा होकर आ जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता...
सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी'
सोशल मीडिया पर बीते कई दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में तुलसी यानी स्मृति ईरानी इस बात का खुलासा करती नजर आ रही हैं कि उन्होंने सालों पहले टीवी एक्टर सुमित सचदेव के साथ काम किया है. आपको बता दें सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में सुमित सचदेव (Sumeet Sachdev), स्मृति ईरानी के बिगड़ैल बेटे गौतम विरानी का किरदार निभा रहे हैं. हाल ही में सुमित सचदेव ने सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) की कहानी में एंट्री की थी और अब उनका एक्जिट भी हो चुकी है.
सुमित सचदेव और स्मृति ईरानी ने फैंस के सामने किया ये खुलासा
सोशल मीडिया पर सुमित सचदेव और स्मृति ईरानी का ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस वीडियो में सुमित सचदेव और स्मृति ईरानी साथ में इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि वो साथ में स्कूल जा चुके हैं. सुमित सचदेव और स्मृति ईरानी एक ही क्लास में पढ़ते थे. अब एकता कपूर ने सुमित सचदेव और स्मृति ईरानी जैसे क्लासमेट्स को मां और बेटा बनाकर छोड़ दिया है. ये बात सोचकर ही फैंस को हंसी आती है. यही वजह है जो सुमित सचदेव और स्मृति ईरानी का ये वीडियो देखकर फैंस को सदमा लग रहा है. यहां पर फैंस को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि इस वीडियो के हिसाब से तुलसी और उसके बेटे की उम्र लगभग एक ही है.
