Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 की शूटिंग छोड़कर मां कामाख्या के मंदिर पहुंचीं Smriti Irani, शेयर की तस्वीर

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smriti Irani Kamakhya temple: एकता कपूर (Ekta Kapoor) को टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) ने इस समय टीआरपी में बवाल मचा रखा है. ये शो लगातार अनुपमा और नागिन 7 के गले की फांस बने हुए हैं. फैंस को स्मृति ईरानी (Smriti Irani) और अमर उपाध्याय (Amar Upadhyay) के शो में आ रहे ट्विस्ट और टर्न्स खूब पसंद आ रहे हैं. इस बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' स्टार स्मृति ईरानी ने हाल ही में काम से ब्रेक लिया है. काम से ब्रेक मिलते ही स्मृति ईरानी सीधा असम पहुंच गई हैं. असम में स्मृति ईरानी ने मां कामाख्या के दर्शन किए हैं. दर्शन करते ही स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में स्मृति ईरानी देसी अवतार में नजर आ रही हैं. लाल रंग की साड़ी में स्मृति ईरानी पोज दे रही हैं. तस्वीर में स्मृति ईरानी के गले में माला पड़ी दिख रही है. वहीं स्मृति ईरानी ने हाथ में मां का प्रसाद थामा हुआ है. तस्वीर में स्मृति ईरानी हाथ जोड़े दिख रही हैं. स्मृति ईरानी के चेहरे की मुस्कान देखते ही बन रही है.
स्मृति ईरानी ने मां कामाख्या के लिए कही ये बात
इस तस्वीर को शेयर करते हुए स्मृति ईरानी ने लिखा, आज मां कामाख्या के पैर छूने का मौका मिला. मां का आशीर्वाद लेकर मैं अपने घर वापस लौट रही हूं. स्मृति ईरानी की ये तस्वीर देखकर सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) के फैंस भी इमोशनल हो गए हैं. फैंस का कहना है कि मां कामाख्या के चरणों में टीवी की तुलसी पहुंच गई है. यह वजह है जो कुछ समय में ही स्मृति ईरानी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.
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सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' लगातार बना हुआ है सुर्खियों में
अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के स्पिन ऑफ को लेकर खबरें आने लगी थीें. दावा किया जा रहा था कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का स्पिन ऑफ वृंदा और अंगद को लेकर बनाया जाएगा. जैसे ही ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैली वैसे ही सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के मेकर्स की बीच हंगामा मच गया. एकता कपूर की टीम ने सफाई दी कि वो किसी भी तरह से स्पिन-ऑफ पर काम नहीं कर रही है. वहीं स्मृति ईरानी ने भी किसी और शो का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था. तब जाकर स्मृति ईरानी के फैंस ने इस खबर पर भरोसा किया था. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
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