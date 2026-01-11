ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi ने रातों रात बनाया ये तगड़ा रिकॉर्ड, Ekta Kapoor ने तोड़ी चुप्पी...

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi ने रातों रात बनाया ये तगड़ा रिकॉर्ड, Ekta Kapoor ने तोड़ी चुप्पी

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi New milestone: अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सुपरहिट शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने एक तगड़ा रिकॉर्ड बनाया है. इस रिकॉर्ड के बारे में बात करते हुए एकता कपूर इमोशनल हो गईं.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 11, 2026 1:18 PM IST

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi ने रातों रात बनाया ये तगड़ा रिकॉर्ड, Ekta Kapoor ने तोड़ी चुप्पी

स्मृति ईरानी, (Smriti Irani) अमर उपाध्याय (Amar Upadhyay) और एकता कपूर (Ekta Kapoor) का सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) इस समय धमाल मचा रहा है. बीते कई महीनों से इस शो ने टीआरपी में टॉप 3 में अपनी जगह बनाई हुई है. शो की कहानी में इस समय दिलचस्प देखने को मिल रही है. मेकर्स सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी को और भी मजेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो एकता कपूर के इस शो ने एक तगड़ा रिकॉर्ड बना डाला है. ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो बीते 25 सालों में सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने अपने 2000 एपिसोड पूरे कर डाले हैं. ये माइलस्टोन हासिल करते ही सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कर्ताधर्ता एकता कपूर खुशी के मारे झूम उठी हैं. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के बारे में बात करते हुए एकता कपूर ने कहा, सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' मेरे लिए केवल एक शो नहीं है. इस शो ने इंडिया की कई जनरेशन्स को यादें दी हैं. 25 साल बाद सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने अपने 2000 एपिसोड्स का सफर पूरा किया है. इससे पता चलता है कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को लोग कितना प्यार करते हैं.

Also Read
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: ऑनस्क्रीन बहन पर डोरे डालने निकला तुलसी का लाडला, बचपन की दोस्ती को किया कुर्बान

इमोशनल हुईं एकता कपूर

एकता कपूर ने आगे कहा, सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) के साथ लोगों के इमोशन्स जुड़े हुए हैं. फैंस को शो की कहानी पसंद आ रही है. मुझे लगता है कि अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ ऑेस्ट रहतेहैं तो आपका शो हिट ही रहेगा. आपके शो की कहानी फैंस के दिलों तक जाने का रास्ता खोज ही निकालेगी. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' आज भी घर घर जाना जाता है. हमारे शो के साथ साथ राइटर्स टेक्निशियन और पार्टनर्स भी ग्रो कर रहे हैं.

Also Read
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी के आगे नाक रगड़ने को मजबूर होगी नॉयना, हाथ जोड़कर मांगेगी माफी

TRENDING NOW

टीआरपी में बवाल मचा रहा है सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी'

हाल ही में सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में 6 साल लंबा लीप देखने को मिला था. लीप आते ही तुलसी और मिहिर अलग हो गए थे. ऐसा होते ही सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की रेटिंग सातवें आसमान पर पहुंच गई थी. रातों रात सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने टीआरपी में अनुपमा को पछाड़ डाला था.

Also Read
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: कबाब में हड्डी... आते ही नॉयना को उसकी औकात दिखाएगी तुलसी, भिगो-भिगोकर मारेगी जूते

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Amar Upadhyay Ekta Kapoor Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smriti Irani