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TV पर धमाल मचाएगा Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi का स्पिन ऑफ बढ़ने वाली हैं अनुपमा की मुश्किलें?

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smriti Irani Show will have spin off: खबर आ रही है कि अमर उपाध्याय और स्मृति ईरानी के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का जल्द ही स्पिन ऑफ आने वाला है. ये खबर सामने आने के बाद फैंस के बीच हंगामा मच गया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 22, 2026 2:41 PM IST

TV पर धमाल मचाएगा Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi का स्पिन ऑफ बढ़ने वाली हैं अनुपमा की मुश्किलें?
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spin Off

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smriti Irani Show will have spin off: एकता कपूर (Ekta Kapoor) को टीवी की क्वी के तौर पर जाना जाता है. नागिन 7 से लेकर सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) जैसे शोज के जरिए वो टीवी की दुनिया पर राज कर रही हैं. इसी बीच स्मृति ईरानी (Smriti Irani) और अमर उपाध्याय (Amar Upadhyay) के शो को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द ही सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का एक स्पिन ऑफ आने वाला है. टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट की मानें तो सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के स्पिन ऑफ का नाम 'क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं'.. रखा गया है. सीरियल 'क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं' में वृंदा और अंगद की कहानी को दिखाया जाने वाला है. बताया जा रहा है कि इस शो में इन दोनों की लव स्टोरी पर ही फोकस किया जाएगा. अब ये तो हर कोई जानता है कि मिहिर कभी भी वृंदा और अंगद की शादी के लिए राजी नहीं था. शादी होते ही वृंदा और अंगद को मिहिर ने घर से जाने के लिए बोल दिया था. जिसके बाद वृंदा और अंगद को बहुत बुरे दिन देखने पड़े थे.

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स्पिन ऑफ में होगी तुलसी और मिहिर की भी एंट्री?

माता-पिता बनने के बाद भी वृंदा और अंगद को जिंदगी जीने में बहुत दिक्कत होती है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस स्पिन-ऑफ में वृंदा और अंगद की कहानी की ही लेयर्स को दिखाया जाएगा. कहा तो ये भी जा रहा है कि वृंदा और अंगद की कहानी में हो सकता है कि मिहिर और तुलसी का परिवार भी दिखाई दे. इस खबर ने सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) के फैंस का दिल खुश कर दिया है.

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क्या हिट होगा सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का स्पिन ऑफ

ये पहली बार नहीं है जब एकता कपूर ने इस तरह से किसी शो का स्पिन-ऑफ बनाने का फैसला किया है. कुमकुम भाग्य के हिट होने के बाद कुंडली भाग्य को एकता कपूर ने लॉन्च किया था. रानज शाही भी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का स्पिन ऑफ ये रिश्ते हैं प्यार के को टीवी पर ला चुके हैं. अब एकता कपूर फिर से रिस्क लेने वाली है. माना जा रहा है कि सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का ये रिस्क काम कर जाएगा. जिस तरह से सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की रेटिंग जा रही है, लोग इसके स्पिन ऑफ को भी पसंद करेंगे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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