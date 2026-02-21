ENG हिन्दी
  • Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi TRP में सालों बाद वापसी करके बुरी फंसी ये हसीना, ट्रोलर्स ने लगाई वाट...

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Actress Trolled: सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में हाल ही में एक हसीना ने धमाकेदार वापसी की है. इसी बीच ये हसीना सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो गई है. लोग इस अदाकारा की खूब मजाक बना रहे हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 21, 2026 11:11 AM IST

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Tulsi Bahu Damini Trolled: स्मृति ईरानी (Smriti Irani) और अमर उपाध्याय (Amar Upadhyay) के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) लगातार टीआरपी में टॉप 3 में अपनी जगह बनाए हुए हैं. यही वजह है जो एकता कपूर (Ekta Kapoor) 200 एपिसोड पूरे होने के बाद भी इस शो पर पूरी मेहनत कर रही हैं. एकता कपूर (Ekta Kapoor) सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में लगातार बदलाव कर रहे हैं ताकि लोग शो से बोर न हो जाएं. हाल ही में तुलसी की शांति निकेतन में एंट्री करवाई गई, जिसके बाद मिहिर ने नॉयना को जाने के लिए बोल दिया. अब जल्द ही सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में नॉयना की पोल खुलने वाली है. इसी बीच एकता कपूर ने सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में पुराने किरदारों की वापसी करवाई है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के बीते एपिसोड में आपने देखा, तुलसी के बेटे गौतम ने फिर से वापसी कर ली है.

क्यों हो रही है तुलसी की बहू की ट्रोलिंग?

इस बार गौतम अपनी पत्नी और बेटे के साथ सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में लौटा है. आते ही अक संस्कारी बहू की तरह गौतम की पत्नी दामिनी ने लड़ना शुरू कर दिया. दामिनी विरानी बिजनेस में अपना हिस्सा मांगती नजर आई. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) के फैंस ने दामिनी को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. अब आप कहेंगे कि लोग दामिनी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं. दरअसल दामिनी अपने लुक्स की वजह से लोगों के हत्थे चढ़ गई है. लोग दावा कर रहे हैं कि दामिनी इतनी सर्जरी करवा ली है कि अब उसकी शक्ल गौरी खान से मिलने लग गई है. सोशल मीडिया पर दामिनी के फिलर्स की खूब खिल्ली उड़ाई जा रही है.

तुलसी का होने वाला है जीना हराम

आपको बता दें कि सुमित सचदेव (Sumeet Sachdev) यानी गौतम भी दामिनी के आगे कुछ बोल नहीं पा रहा है. वहीं लोगों ने दामिनी का जीना हराम कर दिया है. सोशल मीडिया पर हर कोई दामिनी के किरदार को प्लास्टिक बता रहा है. माना जा रहा है कि आने वाले समय में दामिनी और गौतम मिलकर तुलसी का जीना हराम करने वाले हैं. गौतम तो पहले ही बोल चुका है कि तुलसी उसे बाकी बच्चों की तरह प्यार नहीं करती है, गौतम के चेहरे से तुलसी के लिए अलग ही किस्म की नफरत नजर आती है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
