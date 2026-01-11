Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: ऑनस्क्रीन बहन पर डोरे डालने निकला तुलसी का लाडला, बचपन की दोस्ती को किया कुर्बान

स्मृति ईरानी (Smriti Irani) और एकता कपूर (Ekta Kapoor) का सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) टीआरपी में अपनी पोजिशन मनाए रखने की कोशिश कर रहा है. अनुपमा और नागि 7 इस शो को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में एक के बाद एक बड़े बदालव देखने को मिल रहे हैं. इसी बीच सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के सेट की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में तुलसी का बेटा अपनी ही बहन के साथ फ्लर्ट करता नजर आ रहा है. सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के सेट से आई इस वीडियो को देखकर हंगामा मच गया है. यहां हम बात कर रहे हैं टीवी एक्टर अमन गांधी और शगुन शर्मा की जिनको आप ऋतिक और परी की जो कि शो में भाई बहन के तौर पर नजर आते हैं. सच तो ये है कि अमन गांधी और शगुन शर्मा असल जिंदगी में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. यही वजह है जो अक्सर अमन गांधी और शगुन शर्मा को साथ देखा जाता है. कुछ समय पहले ही अमन गांधी और शगुन शर्मा ने साथ में नया साल मनाया था.
शगुन शर्मा की एक फ्लाइंग किस ने किया काम खराब
अब अमन गांधी और शगुन शर्मा का ये वीडियो धमाल मचा रहा है. इस वीडियो में अमन गांधी से शगुन शर्मा दोस्त छोड़ने की बात कहती नजर आ रही हैं. अमन ने भी बोल दिया कि वो 6 महीने पुराने रिश्ते के लिए अपने बचपन के दोस्त को नहीं छोड़ सकते. ऐसा होते ही शगुन शर्मा ने उनको एक फ्लाइंग किस दे दी. अब इस फ्लाइंग किस के मिलते ही अमन गांधी ने अपने ही दोस्त को जिंदगी से धक्का दे डाला. इस वीडियो को शेयर करते हुए अमन गांधी ने दावा किया है कि लड़कों का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होता है.
अपने रिश्ते को लेकर ये है अमन गांधी और शगुन शर्मा का स्टैंड
ये पहली बार नहीं जब अमन गांधी और शगुन शर्मा ने एक साथ वीडियो शेयर की है. अमन गांधी और शगुन शर्मा अपने रिश्ते को लेकर बहुत क्लियर रहे हैं. शो शुरू होने के बाद ही अमन गांधी और शगुन शर्मा ने अपने रिश्ते के बारे में बात करी शुरू कर दी थी. एक पॉडकास्ट में अमन गांधी को लेकर शगुन शर्मा ने बड़ा दावा किया था. शगुन ने माना था कि वो अमन गांधी को असल जिंदगी में डेट कर रही हैं. अमन गांधी और शगुन शर्मा का रिश्ता तब से चला आ रहा है जब से क्योंकि सास भी कभी बहू थी का कोई नामोनिशान नहीं था.
