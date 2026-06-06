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KSBKBT: वीरानी साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन? पार्थ ने तिजोरी भरी तो रेओ ने जीत लिया दिल, क्या फैसला लेगी तुलसी?

KSBKBT: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में हमने देखा कि गौतम और हेमंत मिलकर तुलसी की मदद कर रहे हैं ताकि बिजनेस का सही ढंग से बंटवारा किया जा सके. घर के लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि वीरानी परिवार का उत्तराधिकारी कौन बनेगा?

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By: Shreya Pandey | Published: June 6, 2026 8:21 AM IST
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क्या फैसला लेगी तुलसी?

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में हमने देखा कि हेमंत, तुलसी को समझाता है कि उनके लिए पार्थ और रेओ में से किसी एक को चुनना आग के दरिया को पार करने जैसा होगा. पार्थ जहां क्रिएशन और नई चीजें बनाने में उस्ताद है, वहीं रेओ के पास कमाल का बिजनेस सेंस है. इसी बीच नंदिनी दखल देते हुए कहती है कि रेओ पर भरोसा करना कहीं ज्यादा आसान है. इस पर तुलसी उसे टोकती हैं और कहती हैं कि रेओ पर उनका भरोसा इसलिए है क्योंकि उसकी परवरिश खुद करण ने की है.

रेओ और पार्थ को मिला टास्क

दूसरी तरफ, पार्थ, वैष्णवी और रेओ मिलकर एक बड़ी बिजनेस मीटिंग को पूरा कर लेते हैं. हालांकि, हमेशा की तरह पार्थ सारा क्रेडिट खुद ले लेता है. इसके बाद तुलसी दोनों भाइयों को घर बुलाती हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी का जिक्र करती हैं. वो दोनों की काबिलियत परखने के लिए एक टास्क देती हैं कि "तुम दोनों को 5,000 साड़ियां बेचनी हैं और कंपनी को दोगुना मुनाफा कमाकर देना है." दोनों भाई इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं.

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नियति और नंदिनी के बीच तीखी बहस

इस चैलेंज के बाद घर में नियति और नंदिनी के बीच पार्थ और रेओ को लेकर कैट फाइट शुरू हो जाती है. नंदिनी का मानना है कि पार्थ ही जीतेगा क्योंकि वह करण का खून है. वहीं नियति रेओ का पक्ष लेते हुए कहती है कि रेओ ने बिजनेस का हर गुर करण से ही सीखा है. माहौल को बिगड़ता देख तुलसी बीच-बचाव करती हैं और साफ करती हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने का मतलब संपत्ति का बंटवारा या भाइयों को दुश्मन बनाना नहीं.

रेओ और पार्थ में कौन जीतेगा बाजी

पार्थ अपनी चालाकी से साड़ियों की एक बड़ी डील पक्की कर लेता है, जिससे वैष्णवी काफी प्रभावित होती है. पार्थ को जब पता चलता है कि रेओ साड़ियों को एक टेम्पो में भरकर ले गया है, तो वह उसका मजाक उड़ाता है. लेकिन रेओ का प्लान कुछ और ही था. रेओ सारी साड़ियां गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त में बांट देता है. नई और खूबसूरत साड़ियां पाकर उन महिलाओं के चेहरे खिल उठते हैं. तभी वहां मीडिया पहुंच जाती है और रेओ की इस दरियादिली को कैमरे में कैद कर लेती है.

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जब दोनों घर लौटते हैं, तो नंदिनी यह जानकर फूली नहीं समाती कि पार्थ ने एक ही दिन में सारी साड़ियां बेचकर बंपर मुनाफा कमाया है. लेकिन जब रेओ की बारी आती है, तो वह कहता है कि उसके पास न साड़ियां बची हैं और न ही कोई मुनाफा. यह सुनकर सब चौंक जाते हैं. तभी रेओ टीवी पर न्यूज चलाता है. खबर में दिखाया जाता है कि कैसे गरीब महिलाएं वीरानी इंडस्ट्रीज और तुलसी वीरानी को दुआएं दे रही हैं. वो कहती हैं कि जो महिलाएं कभी फटे-पुराने कपड़े पहनने को मजबूर थीं, आज तुलसी की वजह से उन्हें सम्मान मिला है. यह देखकर तुलसी, हेमंत, वैष्णवी, नियति और गौतम बेहद खुश और भावुक हो जाते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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