Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Anupamaa में काव्या को लगेगा शॉक, Sasural Simar Ka 2 में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट

Latest TV Twist in Top 5 TV serial: टीवी सीरियल्स की दुनिया में इस पूरे हफ्ते कई धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं। अनुपमा (Anupamaa), ये रिश्ता क्या कहलाता है, ससुराल सिमर का 2 (Sasural Simar Ka), इमली और गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) के दर्शकों को इस हफ्ते एक के बाद एक कई झटके लगने वाले हैं। तो चलिए इस वीकली रिपोर्ट में जानते हैं कि इन शोज में आगे क्या होने वाला है?

अनुपमा (Anupamaa)

रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) स्टारर सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में शाह परिवार जश्न मनाता हुआ नजर आएगा। अनुपमा और पूरा परिवार समर का जन्मदिन मनाएगा। इसी पार्टी में काव्या अपनी नई चाल चलती हुई नजर आएगी। काव्या (Madalsha Shamra) इस बार अनुपमा और समर (Paras Kalnawat) के बीच फूट डालने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि अनुपमा इस बार कैसे अपने परिवार को टूटने से बचाएगी।

गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin)

नील भट्ट (Neil Bhatt) और आएशा सिंह (Ayesha Singh) स्टारर सीरियल 'गुम है किसी के प्यार' के अपकमिंग एपिसोड में कई ट्विस्ट आने वाले हैं। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि सई भवानी का दिल जीत लेगी। जी हां कॉलेज में धांसू परफॉर्मेंस के बाद सई की तारीफ हर कोई करने वाला है, इससे भवानी खुशी से झूम उठेगी और उसे सई पर गर्व होगा। अपनी परफॉर्मेंस के बाद सई सारा क्रेडिट अपनी सास और चौहान परिवार को देगी और इस वाकये के बाद तो सई भवानी की आंखों का तारा हो जाएगी।

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)

शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) और मोहसिन खान (Mohsin Khan) स्टारर सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के दर्शकों को जल्द ही बड़ा झटका लगेगा। इस सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में रणवीर का असली चेहरा हर किसी के सामने आ जाएगा। बीते कुछ दिनों से सीरत कार्तिक से दूर रहने की कोशिश कर रही हैं लेकिन बार-बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसे ना चाहकर भी कार्तिक का सामना करना पड़ता है। आने वाले दिनों में दिखाया जाएगा कि रणवीर (Karan Kundrra) ही ऐसी स्थिति पैदा करता है, जिससे सीरत कार्तिक की ओर खींची चली जाती है।

ससुराल सिमर का 2 (Sasural Simar Ka 2)

कलर्स टीवी के इस सीरियल में इन दिनों कई ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। जल्द ही दर्शकों के सामने ऐसा ट्विस्ट आने वाला है, जिसे देखकर वो हक्के बक्के रह जाएंगे। जी हां गीतांजलि पिछले कुछ समय से सिमर और आरव को अलग करने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन इस बार उसका दांव उल्टा पड़ जाएगा। गीतांजलि की एक गलती के चलते इस बार समर और आरव (Avinash Mukherjee) को करीब आने का मौका मिलेगा।

इमली (Imlie)

सुंबुल तौकीर खान (Sumbul Touqeer Khan) स्टारर सीरियल इमली में इस हफ्ते खूब बखेड़ा होने वाला है। गुस्से में आकर मालिनी इमली को अपनी और आदित्य की जिंदगी से दूर जाने के लिए कहेगी। इमली और आदित्य की वजह से मालिनी को काफी कुछ सहना पड़ रहा है और जल्द ही इन्हीं वजहों के चलते उसका गुस्सा हर किसी पर फूटेगा।