Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Anupamaa में काव्या चलेगी गंदी चाल, Imlie में 2 नई एंट्री से मचेगा बवाल

Latest TV Twist in Top 5 TV serial: टीवी सीरियल्स की दुनिया में इस हफ्ते खूब धमाका होने वाला है। रूपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' (Anupamaa) से लेकर सुंबुल तौकीर खान स्टारर 'इमली' (Imlie) में वीकेंड के बाद कई मजेदार ट्विस्ट आने वाले हैं। बॉलीवुडलाइफ की इस वीकली रिपोर्ट में जानें इन शोज के बारे में....

अनुपमा (Anupamaa)

रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के इस शो में इन दिनों खूब ट्विस्ट आया हुआ है। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में काव्या अनुपमा और बा-बापूजी को भिड़वाने की पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा वो समर को मुहरा बनाकर अनुपमा को सभी के सामने विलेन बनाकर ही दम लेगी।

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)

मोहसिन खान (Mohsin Khan) और शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) के शो के अपकमिंग एपिसोड्स में खूब धमाल मचने वाला है। अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रणवीर कार्तिक से गुजारिश करेगा कि वो फिर से सीरत को अपना लें क्योंकि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। कार्तिक को रणवीर की बीमारी का पता चल जाएगा। अब देखना होगा कि हालात के सामने बेबस कार्तिक क्या करेगा?

गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin)

नील भट्ट (Neil Bhatt) और आएशा सिंह (Ayesha Singh) स्टारर सीरियल में जल्द ही नया ट्विस्ट आएगा। विराट अंजिक्य के चलते सई पर शक करने लगेगा और धीरे धीरे सई डिप्रेशन में चली जाएगी। जल्द ही सीरियल में सुसाइड ट्रैक भी आएगा, जिसके चलते कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है।

ससुराल सिमर का 2 (Sasural Simar Ka 2)

कलर्स चैनल के इस शो में विवान और रीमा शादी कर चुके है। गीतांजलि देवी रीमा के साथ विवान को मंडप पर देखकर भड़क जाएगी। गीतांजलि गुस्से में आकर रीमा (Tanya Sharma) को गोली मार देना चाहेगी। सिर्फ रीमा ही नहीं बल्कि सिमर की जिंदगी पर भी दांव पर लग जाएगी। इस दौरान सीरियल में खूब ड्रामा होगा। अब देखना होगा कि रीमा को ओसवाल परिवार में एंट्री मिल पाएगी या नहीं?

इमली (Imlie)

सुंबुल तौकीर खान (Sumbul Touqeer Khan) स्टारर सीरियल 'इमली' (Imlie) के अपकमिंग एपिसोड में इमली और मालिनी आमने-सामने आने वाली हैं। अपर्णा के कहने पर मालिनी (Mayuri Deshmukh) त्रिपाठी हाउस में अपना हक मांगने लगेगी। ऐसे में जल्द ही आपको बेस्ट बहू के कॉम्पटीशन में मालिनी और इमली एक-दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आएंगी। इस शो में जल्द ही दो नई एंट्री भी होने वाली है। इन 2 नई एंट्री से इमली का जीना दुश्वार होने वाला है।