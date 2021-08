Latest TV Twist in Top 5 TV serial:टीवी सीरियल्स की दुनिया में इस हफ्ते भी खूब धमाके होने वाले हैं। आने वाले दिनों में अनुपमा (Anupamaa), इमली (Imlie) और ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) जैसे शोज में कई धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं। बॉलीवुडलाइफ की इस रिपोर्ट में आज बात करेंगे टीवी के टॉप शोज में आने जा रहे ट्विस्ट के बारे में... Also Read - Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Imlie में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट, Anupamaa के दर्शकों को लगने वाला है शॉक

अनुपमा (Anupamaa)

रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) स्टारर सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में खूब धमाल मचने वाला है। इन दिनों किंजल अपने बॉस ढोलकिया की हरकतों से काफी परेशान है। किंजल का बॉस उसे काम के बहाने मोलेस्ट करता है और आने वाले दिनों में इसी ट्रैक के इर्द-गिर्द ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। किंजल अपनी जॉब छोड़ देगी और ढोलकिया उसी पोजीशन पर काव्या को हायर कर लेगा। वनराज को सारा सच पता चल जाएगा और वो ढोलकिया को पीटने का फैसला करेगा। साथ ही आने वाले दिनों में पारितोष के लव अफेयर की सच्चाई सामने आ जाएगी।

ससुराल सिमर का 2 (Sasural Simar Ka 2)

कलर्स चैनल के इस सीरियल में आरव और सिमर की नजदीकियां अब बढ़ती ही जा रही है। बीते दिनों इस सीरियल में दिखाया गया था कि रीमा आरव और सिमर का तलाक कराने की बात करती है। आरव साफ मना कर देता है कि वो सिमर को तलाक नहीं देगा। रीमा बौखला जाती है लेकिन आरव के फैसले के आगे वो भी कुछ नहीं कर पाती है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आरव अपने दिल की बात सिमर से कह देगा और उसके साथ ही जिंदगी भर रहने का फैसला करेगा।

इमली (Imlie)

इमली में मालिनी (Mayuri Deshmukh) ने आदित्य (Gashmeer Mahajani) को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला कर लिया है। इमली को समझ आ जाएगा कि मालिनी आदित्य को पाने के लिए ही त्रिपाठी हाउस वापस आई है। ऐसे में इमली (Sumbul Touqeer Khan) अब हर कदम फूंक-फूंककर ही रखेगी। खैर आने वाले दिनों में इमली हार मान लेगी और वो आदित्य का घर छोड़कर जाने का फैसला करेगी। अब देखना होगा कि आदित्य उसे रोक पाएगा या नहीं।

गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin)

नील भट्ट (Neil Bhatt) और आएशा सिंह (Ayesha Singh) स्टारर इस सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में तो पाखी सबसे बड़ी चाल चलेगी। पाखी सई और और विराट का झूठ सभी के सामने एक्सपोज करने वाली है। पाखी भवानी और बाकी लोगों के सामने विराट का पर्दाफाश कर देगी और बता देगी कि वो सई के साथ किसी भी ऑफिशियल ट्रिप पर नहीं गया था।

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)

एक मिशन के तहत ही सीरत कार्तिक के साथ गोयनका हाउस में रहने आई है। धीरे-धीरे सीरत कार्तिक और नायरा की बेटी अक्षरा के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना लेगी। सीरत कैरव को पहले से ही जानती है लेकिन अक्षरा के साथ वो वक्त नहीं बिता पाई थी। अब देखना होगा कि क्या अक्षरा कार्तिक और सीरत को मिलाने वाली कड़ी बनेगी या नहीं।