Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Imlie में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट, Anupamaa के दर्शकों को लगने वाला है शॉक

Latest TV Twist in Top 5 TV serial: टीवी सीरियल्स की दुनिया में आने वाले दिनों में खूब धमाल मचने वाला है। इमली, अनुपमा (Anupamaa), कुंडली भाग्य और ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) समेत कई शोज में इस वीकेंड तक धमाकेदार मोड़ आने वाला है। बॉलीवुडलाइफ की इस वीकली रिपोर्ट में जानिए टीवी के पांच सबसे बड़े शोज के अपकमिंग एपिसोड में आने जा रहे नए मोड़ के बारे में...

अनुपमा (Anupamaa)

रूपाली गांगुली स्टारर सीरियल अनुपमा में आए दिन खूब हंगामा हो रहा है। जल्द ही इस शो की कहानी नया मोड़ लेने वाली है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि पारितोष अपना घर छोड़ देगा। साथ ही किंजल को भी उसकी वजह से शाह हाउस छोड़ना पड़ेगा। आने वाले दिनों में पारितोष के एक्सट्रा मैरिटल अफेयर की सच्चाई भी सामने आने वाली है।

इमली (Imlie)

सुंबुल तौकीर खान (Sumbul Touqeer Khan) स्टारर सीरियल इमली के अपकमिंग एपिसोड में खूब धमाल मचने वाला है। मालिनी इमली को आदित्य से दूर करने के लिए तमाम तरह के पैंतरे आजमाने वाली है। थक-हारकर इमली आदित्य का घर ही छोड़ देगी। आने वाले समय में आदित्य और इमली की राहें अलग होने वाली है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)

रणवीर की मौत के बाद सीरत (Shivangi Joshi) ने बुरा समय देखा। उसकी मौत के झूठे इल्जाम में सीरत ने कई महीने जेल में ही गुजारे हैं। अब एक बार फिर से जिंदगी ने सीरत को एक और मौका दिया है। सीरत अब कार्तिक के घर में उसकी पत्नी बनकर रहती है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि दादी तीज से पहले सीरत तो सोलह श्रृंगार का पूरा सामान देंगी। अब देखना होगा कि सीरत की ये खुशियां कितने समय तक टिकती हैं?

गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin)

स्टार प्लस के इस सीरियल में विराट और सई की राहें अलग होने वाली है। विराट सई को अपने प्यार का एहसास करा-कराकर थक चुका है। सई उसकी बातें नहीं मानेगी और आखिर में विराट उसपर ज्यादा दवाब नहीं बनाएगा। विराट सई पर सारी चीजें छोड़ देगा और उससे खुद ही दूर हो जाएगा। दूसरी ओर पाखी विराट की जिंदगी में दोबारा आने के लिए खूब प्लानिंग करेगी।

कुंडली भाग्य (Kundali Bhagya)

जीटीवी के इस सुपरहिट सीरियल में शर्लिन तो प्रीता के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। शर्लिन प्रीता की प्रेग्नेंसी रिपोर्ट लेकर उसे बदनाम करने की पूरी कोशिश करेगी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगी। शर्लिन प्रीता की जिंदगी में जहर घोलने के लिए फिर से कुछ ना कुछ करने की प्लानिंग करेगी। अब देखना होगा कि उसे कामयाबी मिल पाएगी या नहीं? फिलहाल के लिए आप ऐसे ही टीवी सीरियल गॉसिप्स (TV Serial Gossips) के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ।