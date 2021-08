Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Anupamaa में काव्या की बेज्जती करेगी पाखी, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin में हनीमून पर जाएंगे सई और विराट

Latest TV Twist in Top 5 TV serial:टीवी सीरियल्स की दुनिया में इस हफ्ते खूब हलचल मचने वाली है। रूपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' (Anupamaa) में इस हफ्ते बड़ा मोड़ आने वाला है। सीरियल 'इमली' (Imlie) में भी आने वाले दिनों में कई ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। बॉलीवुडलाइफ की इस वीकली रिपोर्ट में जानिए अपने पंसदीदा सीरियल में आने वाले ट्विस्ट के बारे में... Also Read - Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Anupamaa में मचेगा नया बवाल, Imlie में मालिनी मांगेगी अपना हक

इमली (Imlie)

सुंबुल तौकीर खान (Sumbul Touqeer Khan) स्टारर सीरियल इमली के अपकमिंग एपिसोड में खूब धमाल मचने वाला है। इमली गुंडों से आदित्य को बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम डाल देगी। पुलिस के रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच इमली दद्दा की मदद से आदित्य को बचाने पहुंच जाएगी। दूसरी ओर आदित्य (Gashmeer Mahajani) के घर मालिनी पहुंच जाएगी और उसे देखकर रूपाली और पल्लवी को जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। मालिनी (Mayuri Deshmukh) इमली को स्टूपिड कहेगी और रूपाली उससे कहेगी कि वो आदित्य की चिंता ना करे। अपकमिंग एपिसोड में इमली की जान भी खतरे में पड़ जाएगी।

अनुपमा (Anupamaa)

स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में शाह परिवार बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। बापूजी के कारखाने का टैक्स ना चुका पाने के चक्कर में अब शाह परिवार को टैक्स डिपार्टमेंट को कुल 20 लाख रूपये जमा करने है। राखी दवे इस मौके का पूरा फायदा उठा रही है और वो शाह परिवार को जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के इस शो में ये भी दिखाया जाएगा कि पाखी और काव्या के बीच दूरियां आने लगेगी। पाखी खुलेआम काव्या की खूब बेज्जती भी करेगी।

ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)

मोहसिन खान (Mohsin Khan) और शिवांगी जोशी (Shivnagi Joshi) के इस शो में जल्द ही कहानी नया मोड़ लेने वाली है। रणवीर की मौत के जुर्म में फंसी सीरत को कार्तिक लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं बचा पा रहा है। अपकमिंग एपिसोड में सीरत को सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। शो में 5 साल का लम्बा लीप आएगा और तब सीरत जेल से छूट जाएगी। 5 साल जब सीरत से कार्तिक का सामना होगा तो हक्का बक्का रह जाएगा। सीरत हूबहू नायरा (Shivangi Joshi) के गेटअप में नजर आएगी। अब ये कार्तिक की आंखों को धोखा होगा या फिर सच मेंउसकी जिंदगी में अब नायरा की ही एंट्री होगी?

गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin)

‘गुम है किसी के प्यार में’ जल्द ही विराट और सई की दूरियां मिटने वाली है। शो में सई (Ayesha Singh) और विराट (Neil Bhatt) के हनीमून का ट्रैक शुरू होने वाला है। बीते दिनों मेकर्स ने इस ट्रैक के प्रोमो की शूटिंग पूरी की है, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा नजर आने वाली हैं।

कुंडली भाग्य (Kundali Bhagya)

श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) स्टारर सीरियल ‘कुंडली भाग्य’ में प्रीता मां बन सकती है और इस खबर ने उसे बुरी तरह से तोड़ दिया है। आने वाले दिनों में उसकी बहन सृष्टि पर गाज गिरने वाली है। समीर लूथरा प्रीता की बहन सृष्टि को धोखा देने वाला है। जीटीवी के इस सीरियल में दिखाया जाएगा कि समीर चोरी-छिपे शादी कर लेगा। फिलहाल के लिए आप ऐसी ही टीवी सीरियल गॉसिप्स (TV Serial Gossips) के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ।