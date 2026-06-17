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Lock Up 2 में बवाल मचाएगी इस एक्टर की एक्स, सबका होने वाला है जीना हराम

This Actress approced for Lock Up 2: खबर आ रही है कि फराह खान के रिएलिटी शो लॉक अप 2 में एक जानेमाने एक्टर की एक्स वाइफ नजर आने वाली हैं.इस अदाकारा का नाम जानकर आपको सदमा लग जाएगा.

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By: Shivani Duksh | Published: June 17, 2026 10:01 AM IST
Lock Up 2 में बवाल मचाएगी इस एक्टर की एक्स, सबका होने वाला है जीना हराम

Lock Up 2 में बवाल मचाएगी इस एक्टर की एक्स, सबका होने वाला है जीना हराम

This actress approached for Lock Up 2: एक जमाना था जब कंगना रनौत ने लॉक अप को होस्ट करके बवाल मचा दिया था. लंबा समय बीत जाने के बाद भी लोग इस शो को भुला नहीं पाए हैं. मुनव्वर फारूकी लॉक अप के पहले सीजन के विनर थे. जिसके बाद से ही फैंस लॉकअप के दूसरे सीजन का इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में मेकर्स ने ऐलान किया था कि लॉकअप 2 जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाला है. बताया गया कि इस बार कंगना रनौत की जगह फराह खान शो में नजर आने वाली हैं. फराह खान के साथ साथ बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख भी लॉकअप 2 में होस्ट के तौर पर नजर आएंगे, एक प्रोमो शेयर करके लॉकअप 2 के मेकर्स ने इस खबर पर मुहर लगा दी थी. लॉकअप 2 के आने की खब सामने आते ही फैंस के बीच बवाल मच गया था. फैंस अब लॉकअप 2 के लौटने का इंतजार कर रहे हैं. वहीं लॉकअप 2 के मेकर्स ने भी सितारों को अप्रोच करना शुरू कर दिया है.

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रिद्धि डोगरा को मिला मौका

लॉकअप 2 के मेकर्स भी समझते हैं कि नए सीजन को लेकर फैंस के बीच बज बनने लगा है. इसी बीच लॉकअप 2 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो एक बड़ी अदाकारा लॉकअप 2 में नजर आ चुकी है. ये अदाकारा बॉलीवुड के एक बड़े स्टार की एक्स के तौर पर भी जानी जाती है. यहां हम बात कर रहे हैं राकेश बापट की पत्नी रह चुकीं रिद्धि डोगरा की जिन्होंने काफी समय पहले ही टीवी से दूरी बना ली थी. खबर है कि लॉकअप 2 (Lock Upp 2) के मेकर्स ने रिद्धि डोगरा को शो में आने का न्योता भेजा है.

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रिद्धि डोगरा रह चुकी हैं टीवी का बड़ा नाम

एक समय था जब रिद्धि डोगरा ने टीवी की दुनियापर राज किया था. शादी के बाद रिद्धि डोगरा ने टीवी से दूरी बना ली थी. जल्द ही रिद्धि डोगरा की शादी टूट गई. शादी टूटने के बाद रिद्धि डोगरा ने अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया. रिद्धि डोगरा ने बॉलीवुड और ओटीटी पर अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश की. इस दौरान रिद्धि डोगरा को शाहरुख खान जैसे सितारों के साथ काम करे का मौका मिला. अब एक बार फिर से रिद्धि डोगरा की किस्मत उनको टीवी की तरफ लेकर आ रही है. अगर सब ठीक रहा तो रिद्धि डोगरा फराह खान के शो में धमाल मचाएंगी. हालांकि रिद्धि डोगरा ने अब तक इस खबर पर मुहर नहीं लगाई है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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