google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • TV
  • Lock Upp 2: चार दिन का फेम पाने के लिए आकांक्षा चामोला ने बोला कोरा झूठ? फैंस ने पकड़ा रंगे हाथ...

Lock Upp 2: चार दिन का फेम पाने के लिए आकांक्षा चामोला ने बोला कोरा झूठ? फैंस ने पकड़ा रंगे हाथ

Anupama Gaurav Khanna Akanksha Chamola Trolled for Divorce News: गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला के तलाक की खबर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है. इसी बीच लोगों ने गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला की हालत खराब कर डाली है.

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: June 28, 2026 3:21 PM IST
Lock Upp 2: चार दिन का फेम पाने के लिए आकांक्षा चामोला ने बोला कोरा झूठ? फैंस ने पकड़ा रंगे हाथ

Lock Upp 2: चार दिन का फेम पाने के लिए आकांक्षा चामोला ने बोला कोरा झूठ?

Anupama Gaurav Khanna Akanksha Chamola Trolled for Divorce News: लॉक अप 2 (Lock Upp 2) ने शुरू होते ही सितारों की पर्सनल लाइफ में झांकना शुरू कर दिया है. पहले ही एपिसोड में टीवी एक्टर गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) की पत्नी आकांक्षा चामोला (Akanksha Chamola) ने तलाक की खबर सुनाकर सबको सदमा दे दिया है. इन दोनों के तलाक की खबर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है. इसी बीच लोगों ने गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला के बारे में सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी थीं. लोग दावा कर रहे हैं कि गौरव खन्ना को लेकर आकांक्षा चामोला ने झूठ बोला है. दरअसल लोग गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला के ब्लॉग पर खंगाल रहे हैं. फैंस का कहना है कि 5 महीने पहले तो गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रह रहे थे. आकांक्षा बोल रही हैं कि वो एक साल से गौरव खन्ना से अलग रह रही हैं.

Sunita Ahuja के हाथों में लगी हथकड़ी? वीडियो देखकर निकलेगी गोविंदा के मुंह से भी चीख
Also Read

Sunita Ahuja के हाथों में लगी हथकड़ी? वीडियो देखकर निकलेगी गोविंदा के मुंह से भी चीख

गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला के फैंस को क्यों हुआ शक?

अगर सच में गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला एक साल पहले अलग हो गए थे, तो ये ब्लॉक कैसे बन रहे थे? फरवरी में तो गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला ने साथ में वैलेंटाइन मना रहे थे. ऐसे में गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला एक साल से अलग कैसे हो सकते हैं. इतना ही नहीं, लोगों ने तो गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला के इंस्टा को भी नहीं छोड़ा है. लोग कह रहे हैं कि इंस्टा पर भी गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला ने रोमांस में कोई कमी नहीं छोड़ी है.

बिग बॉस 19 में दिखावा कर रहे थे गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला?

लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला ने बिग बॉस में भी ड्रामा किया था. गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला एक दूसरे को एडल्ट वाली पप्पी करते नजर आए थे. ऐसा करके गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला ने हंगामा मचा दिया था. लोग गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला से जलने लगे थे. लोगों को लगता था कि गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला के बीच जबरदस्त प्यार है. हालांकि सच्चाई कुछ और ही निकली. गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला की पुरानी हरकतों को देखकर अब फैंस को इस खबर पर ही यकीन नहीं हो रहा है. लोग पूछ रहे थे कि क्या सच में बिग बॉस में गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला दिखावा कर रहे थे, या फिर ये खबर झूठ है. फैंस को यकीन है कि जल्द ही गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला से जुड़ी इस खबर का राज बाहर आ जाएगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

गोविंदा की पत्नी सुनीता करेंगी 'लॉक अप' में एंट्री? एक्टर की बढ़ी दिल की धड़कनें, बोले- 'मैंने तो उसे फूल…’
Also Read

गोविंदा की पत्नी सुनीता करेंगी 'लॉक अप' में एंट्री? एक्टर की बढ़ी दिल की धड़कनें, बोले- 'मैंने तो उसे फूल…’

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

Bhojpuri Song: खेसारी लाल यादव के इस गाने ने यूट्यूब पर उड़ाया गर्दा, पार किए 500 मिलियन व्यूज

Next Story

Bhojpuri Song: खेसारी लाल यादव के इस गाने ने यूट्यूब पर उड़ाया गर्दा, पार किए 500 मिलियन व्यूज