Madalsha Sharma ने इशारों-इशारों में उड़ाई Rupali Ganguly की धज्जियां? Anupamaa के सेट पर किया ये काम

Madalsha Sharma made fun of Rupali Ganguly on the sets of Anumapaa:टीवी सीरियल अनुपमा के कलाकार लगातार सुर्खियों में छाए रहते हैं। रूपाली गांगुली, मदालसा शर्मा (Madalsha Sharma), सुधांशु पांडे और पारस कलनावत (Paras Kalnawat) जैसे तमाम कलाकार सोशल मीडिया पर लगातार फैंस को सेट पर हो रही हलचल से रूबरू करवाते रहते हैं। आए दिन ‘अनुपमा’ के सेट की कोई तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर वायरल होती है। रूपाली गांगुली कुछ घंटे पहले ही पति अश्विन वर्मा की मदद से इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो के जरिए रूपाली गांगुली खुद की पसंद और नापसंद को अपने ही स्टाइल में बता रही थी। Also Read - Rupali Ganguly को सपोर्ट करने के लिए पति ने छोड़ा काम, Anupamaa स्टार ने सुनाई कमबैक की इमोशनल कहानी

रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने सोशल मीडिया पर चल रहे एक ट्रेंड को फॉलो किया और उनका ये वीडियो लोगों को काफी पसंद आया। इस वीडियो में रूपाली गांगुली एक जगह हाथ जोड़कर फैंस से गुजारिश करने लगी कि उनकी तरह वो लोग भी पेट्स को खरीदे नहीं बल्कि गोद लें। अब रूपाली गांगुली का यही अंदाज मदालसा शर्मा कॉपी करती हुई दिखी। मदालसा शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। मदालसा शर्मा के इस वीडियो को देखने के बाद एकदफा आपको भी लगेगा कि उन्होंने इशारों-इशारों में ही सही लेकिन रूपाली गांगुली का मजाक उड़ाया है।

देखें रूपाली गांगुली का वीडियो... Also Read - Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Anupamaa में काव्या को लगेगा शॉक, Sasural Simar Ka 2 में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट

अब देखें मदालसा शर्मा का वीडियो... Also Read - Anupamaa Upcoming Twist: समर की बर्थडे पार्टी में होगा बड़ा तमाशा, वनराज की धज्जियां उड़ाएगी काव्या

सेट पर होती है कोल्ड वॉर

कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि ‘अनुपमा’ के सेट पर रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) के बीच कोल्ड वॉर होती है। सिर्फ सुधांशु ही नहीं बल्कि मदालसा शर्मा के साथ भी रूपाली गांगुली की कुछ ज्यादा नहीं बनती है। सुधांशु पांडे और मदालसा शर्मा अक्सर एक साथ कई तस्वीरें और वीडियोज शेयर करते हैं लेकिन इनमें एकाध में ही रूपाली गांगुली नहीं नजर आती हैं।

इस हफ्ते आएगा शो में नया ट्विस्ट

बात की जाए अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट (Anupamaa Upcoming Twist) का तो काव्या जल्द ही अनुपमा को नया शॉक देने वाली है। अनुपमा और वनराज की बॉन्डिंग देखकर काव्या जल्द ही अनुपमा को बाकी लोगों से दूर कर देगी। फिलहाल के लिए आप ऐसी ही तमाम टीवी सीरियल गॉसिप्स (TV Serial Gossips) के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ।