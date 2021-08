Madhubala का दूसरा सीजन लेकर लौटेगी Vivian Dsena -Drashti Dhami की जोड़ी, मेकर्स ने कसी कमर

Madhubala Ek Ishq Ek Junoon 2: Vivian Dsena And Drashti Dhami To Reunite For The Second Season: बीते कुछ समय में कई पुराने टीवी शोज अपने नए सीजन के साथ टीवी पर दस्तक दे चुके हैं। हाल ही में बालिका वधू के सीजन 2 ने टीवी पर धमाकेदार एंट्री दी है। इसके अलावा साथ निभाना साथिया, ससुराल सिमर का और मन की आवाज प्रतिज्ञा जैसे टीवी शोज के दूसरे सीजन इस समय फैंस का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। आने वाले दिनों इन शोज की लिस्ट में इजाफा होने वाला है। जल्द ही सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं का दूसरा सीजन भी फैंस को लुभाने वाला है। मेकर्स बीते कुछ समय से लगातार एकता कपूर के इस शो के प्रोमोज शेयर कर रहे हैं। Also Read - The Empire Official Trailer: तख्त के पाने के लिए मुगलों के बीच कड़ी टक्कर, वीडियो देख कांप उठेगी आपकी भी रूह

इसी बीच खबर आ रही है कि कलर्स टीवी का सुपहिट शो मधुबाला एक इश्क एक जुनून भी जल्द ही दूसरे सीजन के साथ वापसी करने की तैयारी कर रहा है। सीरियल मधुबाला एक इश्क एक जुनून 2 साल 2012 में ऑन एयर किया गया था। इस शो ने दो साल तक टीवी की दुनिया पर राज किया था। शो में मधुबाला और आरके की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था।

सीरियल मधुबाला एक इश्क एक जुनून 2 में दृष्टि धामी और विवियन डीसेना की जोड़ी नजर आई थी। एक बार फिर से दृष्टि धामी और विवियन डीसेना की जोड़ी टीवी पर अपना जादू चलाने के लिए वापस आ रही है। ईटाइम्स की एक रिपोर्ट की मानें तो दृष्टि धामी और विवियन डीसेना ने सीरियल मधुबाला एक इश्क एक जुनून 2 की तैयारी शुरू कर दी है। प्रोडक्शन हाउस ने विवियन डीसेना और दृष्टि धामी को सीरियल मधुबाला के दूसरे सीजन में काम करने के लिए राजी कर लिया है।

सीरियल मधुबाला एक इश्क एक जुनून 2 की कहानी बिल्कुल अलग होने वाली है। सीरियल मधुबाला एक इश्क एक जुनून 2 की शूटिंग दिसंबर 2021 से शुरू की जाएगी। सीरियल मधुबाला एक इश्क एक जुनून 2 की कहानी फिल्म बैकग्राउंड की होगी जिसमें आरके और मधुबाला की लव स्टोरी को दिखाया जाएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो सीरियल मधुबाला एक इश्क एक जुनून 2 एक 25 एपिसोड की सीरीज होगी जिसे अगले साल रिलीज किया जाएगा।

देखें विवियन डीसेना और दृष्टि धामी की तस्वीरें-

बता दें कि सीरियल मधुबाला एक इश्क एक जुनून के दौरान विवियन डीसेना और दृष्टि धामी के मतभेद ने जमकर सुर्खियां बटोरी थीं। माना जाता है कि उन दिनों विवियन डीसेना और दृष्टि धामी के बीच कुछ खास नहीं बनती थी। हालांकि इस बात का असर कभी भी उनके काम पर नहीं पड़ा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दूसरी बार भी फैंस विवियन डीसेना और दृष्टि धामी को उतना ही प्यार देंगे या फिर नहीं…।