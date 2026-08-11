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KBC होस्ट करेंगी Madhuri Dixit, टीवी पर धमाल मचाने की पूरी है तैयारी; प्रोमो देख एक्साइटेड हुए फैंस

Kaun Banega Crorepati: बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित अब क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' को होस्ट करती नजर आएंगी. शो का प्रोमो सामने आने के बाद फैंस में जबरदस्त उत्साह है.

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By: Sadhna Mishra | Published: August 11, 2026 3:53 PM IST
KBC होस्ट करेंगी Madhuri Dixit, टीवी पर धमाल मचाने की पूरी है तैयारी; प्रोमो देख एक्साइटेड हुए फैंस

'कौन बनेगा करोड़पति' का मराठी वर्जन होस्ट करेंगी माधुरी दीक्षित

Madhuri Dixit Turns Host For Marathi KBC: 'कौन बनेगा करोड़पति' (Kaun Banega Crorepati) भारतीय टेलीविजन के सबसे पॉपुलर क्विज शो में से एक है. इस शो को अमिताभ बच्चन लंबे समय से होस्ट कर रहे हैं. KBC के कई रीजनल वर्जन भी हैं और उन्हीं में से एक मराठी वर्जन 'कोण होणार करोड़पति' भी है जिसका जल्द ही आठवां सीजन आने वाला है. अब तक इस शो को स्वप्निल जोशी, सचिन खेडेकर और नागराज मंजुले होस्ट कर चुके हैं, लेकिन इस बार बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' यानी माधुरी दीक्षित ( Madhuri Dixit) इसे होस्ट करने वाली हैं. इसका एक प्रोमो वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है.

अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर खुश हैं Madhuri Dixit

माधुरी दीक्षित ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके इस बात की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, 'कोण होणार करोड़पति' (Kon Honar Crorepati) की होस्ट के तौर पर अपनी जिंदगी के एक बेहद खास नए चैप्टर की शुरुआत कर रही हूं. मैं इस नई जिम्मेदारी को लेकर काफी एक्साइटेड हूं. यह शो हमेशा से ज्ञान, सपनों और नई संभावनाओं से जुड़ा रहा है. एक नई शुरुआत, नई एनर्जी और एक ऐसे गेम शो के लिए तैयार हूं, जो जिंदगी बदल सकता है.' शो का प्रोमो भी सामने आ चुका है.

खास बात ये है कि, माधुरी दीक्षित ( Madhuri Dixit) KBC के किसी वर्जन को होस्ट करने वाली दूसरी महिला हैं. इससे पहले राधिका सरथकुमार ने KBC के तमिल वर्जन 'कोडीस्वरी' को होस्ट किया था.

माधुरी को होस्ट के रूप में देखने के लिए फैंस एक्साइटेड

माधुरी दीक्षित इससे पहले कई रियलिटी शोज को जज कर चुकी हैं, लेकिन यह पहली बार होगा जब वह किसी क्विज शो को होस्ट करती नजर आएंगी. शो का प्रोमो सामने आने के बाद फैंस काफी खुश हैं. एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, 'आपकी शानदार विरासत में एक और उपलब्धि जुड़ गई.' वहीं एक दूसरे इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, 'किसकी किस्मत में करोड़पति बनने वाली कुर्सी आएगी, ये तो नहीं पता लेकिन इस नए दौर की क्वीन आप ही हैं! ज्ञान, कॉन्फिडेंस और आपका स्टाइल परफेक्ट कॉम्बिनेशन!'

एक और फैन ने लिखा, 'माधुरी दीक्षित को 'कोण होणार करोड़पति' की नई होस्ट के तौर पर देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं. इस शानदार गेम शो के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है!' ऐसे ही तमाम कमेंट्स इस प्रोमो वीडियो पर देखने को मिल रहा है.

Madhuri Dixit की फिल्में

फिल्मों की बात करें तो फिलहाल माधुरी दीक्षित की कोई नई फिल्म ऑफिशियल तौर पर अनाउंस नहीं हुई है. उन्हें आखिरी बार नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 'मां बहन' में देखा गया था, जिसे दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. अब जहां माधुरी के फैंस उन्हें 'कोण होणार करोडपती' में होस्ट के तौर पर देखने के लिए एक्साइटेड हैं, वहीं उन्हें उनकी अगली फिल्म का भी बेसब्री से इंतजार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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