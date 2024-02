Nitish Bhardwaj Accused His Ex Wife: टीवी सीरियल महाभारत में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाने वाले एक्टर नीतीश भारद्वाज अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से अचानक चर्चा में आ गए हैं। नीतीश भारद्वाज ने अपनी एक्स वाइफ आईएएस स्मिता भारद्वाज पर मेंटल टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। एक्टर के इस आरोप ने हर किसी को हैरान कर दिया है। नीतीश भारद्वाज ने अपनी एक्स वाइफ की शिकायत भोपाल पुलिस के कमिश्नर को की है, जिसमें उन्होंने एक्स वाइफ पर आरोप लगाया है कि वह एक्टर को उनकी दोनों बेटियों से मिलने नहीं देती हैं। बता दें कि नीतीश भारद्वाज की दो जुड़वां बेटियां हैं। एक्टर की शिकायत के बादपुलिस की तरफ से भी जांच के आदेश दिए गए हैं। Also Read - Today Entertainment News: नीतीश भारद्वाज ने की 'एनिमल' की आलोचना, प्राण प्रतिष्ठा के दिन लगेगा फिल्मों की शूटिंग पर ब्रेक

नीतीश भारद्वाज ने एक्स वाइफ पर लगाया आरोप

दरअसल, नीतीश भारद्वाज (Nitish Bhardwaj) ने भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र को मेल पर एक्स वाइफ स्मिता भारद्वाज के खिलाफ शिकायत की है। इस दौरान उन्होंने कमिश्नर से मदद की मांग की है। जानकारी के मुताबिक, एक्टर ने अपनी शिकायत में पत्नी पर आरोप लगाया है कि उनकी एक्स वाइफ उन्हें मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती है। साथ ही वह उन्हें उनकी दोनों बेटियों से भी नहीं मिलने देतीं। नीतीश भारद्वाज की इस शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर ने आगे जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने नीतीश भारद्वाज की शिकायत की पुष्टि भी की है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि हमें नीतीश की शिकायत मिली है, जिस पर अब जांच चल रही है।

यहां जान ले नीतीश भारद्वाज की लव लाइफ

बता दें कि नीतीश भारद्वाज ने साल 2009 में स्मिता से शादी रचाई। स्मिता और नीतीश की ये दूसरी शादी थी। दोनों की मुलाकात कुछ कॉमन दोस्तों के जरिए हुई। जहां दोनों के बीच दोस्ती और फिर प्यार हो गया। कम ही मुलाकात में नीतीश और स्मिता ने शादी करने का फैसला ले लिया था, लेकिन उनका ये रिश्ता नहीं टिक पाया। शादी के 12 साल यानी 2022 में दोनों ने तलाक ले लिया। हालांकि, नीतीश और स्मिता साल 2019 में अलग हो गए थे।