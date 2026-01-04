ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • 'जानेमन क्या किया...' Jay Bhanushali से तलाक लेते ही Mahhi Vij ने किया ऐसा पोस्ट, चंद मिनट...

'जानेमन क्या किया...' Jay Bhanushali से तलाक लेते ही Mahhi Vij ने किया ऐसा पोस्ट, चंद मिनटों में इंटरनेट पर लगाई आग

Jay Bhanushali Mahhi Vij Divorce: टीवी कपल माही विज और जय भानुशाली का तलाक हो गया है. माही ने अलग होने के ऐलान के बाद कुछ पोस्ट किया है, जो अब वायरल हो रहा है.

By: Kavita  |  Published: January 4, 2026 5:09 PM IST

Jay Bhanushali-Mahhi Vij Divorce: जय भानुशाली और माही विज अलग हो गए हैं. कपल ने अपनी 15 साल की शादी को तमाम अफवाहों के बाद खत्म कर लिया. बीते काफी समय से जय और माही के अलग होने की खबरें आ रही थीं और अब दोनों ने एक लंबे-चौड़े पोस्ट के जरिए अपने तलाक का ऐलान कर दिया है. जय और माही को अलग होता देख फैंस का दिल टूट गया है. सोशल मीडिया पर लोग माही से इसकी वजह पूछ रहे हैं लेकिन इन सबके बीच, माही विज ने तलाक का ऐलान करने के बाद कुछ पोस्ट किए हैं, जिसे देख हर कोई हैरान हैं. इन पोस्ट में माही मस्ती भरे अंदाज में दिख रही हैं और इसी वजह से उनके ये पोस्ट आग की तरह वायरल हो गए.

माही विज ने चॉकलेट खाते हुए शेयर की तस्वीर

माही विज (Mahhi Vij) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर कुछ पोस्ट लगाए हैं. ये पोस्ट तलाक का ऐलान करने के बाद लगाए गए हैं. इन पोस्ट में माही विज मस्ती करती हुई दिख रही हैं, जिस वजह से लोग हैरान रह गए हैं. पहले पोस्ट में माही विज की बेटी तारा दिख रही हैं और वह खेल रही हैं. तारा इस वीडियो में काफी क्यूट लग रही हैं. इसके बाद माही ने एक तस्वीर लगाई है, जिसमें वह स्टोबैरी खाती हुई दिख रही हैं, जिस पर चॉकलेट लगी है. इस तस्वीर के पीछे गाना चल रहा है, 'आईस्क्रीन खाओगे कश्मीर जाओगे...' इसी गाने में एक लाइन आती है, जिसमें ये तूने जानेमन क्या किया, ओ प्रिया मैं हूं तेरा जिया' बोल है.

माही विज ने दिखाया अपना ग्लैमरस लुक

इसके बाद माही ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह काफी ग्लैमरस लग रही हैं. इस तस्वीर में वह बैकलेस टॉप पहने हुए हैं और साथ में शॉर्ट पहने हैं. माही ने अपने बालों को खुला रखा है और काफी क्यूट लुक कैरी किया है और इस तस्वीर के बैकग्राउंड में 'बेस्ट टाइम' गाना बच रहा है. इन सबके बीच माही विज ने एक अलग से स्टोरी भी लगाई है, जिसमें उन्होने अपने मन की बात लिखी है. इस पोस्ट में इविल आई के साथ लिखा है, 'इश्वर की योजना... मैं यूनिवर्स में विश्वास रखती हूं.' आखिर में माही विज ने उन लोगों के लिए पोस्ट डाला है जो एक्ट्रेस के बच्चों को प्यार करते हैं. माही ने खुलासा किया है कि ऐसे लोगों के लिए उनकी लाइफ में अलग ही जगह है.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Jay Bhanushali Mahhi Vij Tv News