तलाक की खबरों के बीच वायरल हो रहा Mahhi Vij का ये Video, यूजर बोला- 'यही वजह है कि जय के साथ......

Mahhi Vij: टीवी की परफेक्ट जोड़ियों की लिस्ट में शुमार माही विज और जय भानुशाली ने हाल ही में अपनी राहें जुदा कर ली. वहीं तलाक की खबरों के बीच एक्ट्रेस का एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

Mahhi Vij Viral Video: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर जोड़ी जय भानुशाली (Jay Bhanushali) और माही विज (Mahhi Vij) जो परफेक्ट कपल की लिस्ट में कभी शुमार थे, वो अब ऑफिशियली अलग हो चुके हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने और जय के तलाक की अनाउंसमेंट से लाखों फैंस का दिल चकनाचूर कर दिया. वहीं, तलाक की खबर के बीच अब एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. जिसपर नेटिजन्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. वहीं एक यूजर ने तो इस वीडियो (Mahhi Vij Viral Video) को देखने के बाद माही और जय के रिश्ते पर भी सवाल उठा दिए और कहा कि, यही वजह है कि जय के साथ आपकी नहीं बनती है.

तलाक की खबरों की तपिश के बीच माही विज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने नए शो 'सेहर होने को है' की टीम और को-स्टार्स के साथ नजर आ रही हैं. इस वीडियो में माही का अंदाज देख कुछ यूजर्स ने उन्हें जय संग उनके रिश्ते में आ रही दरार की याद दिलाई.

'धुरंधर' के गाने पर जमकर थिरकीं Mahhi Vij

माही विज के सामने आए इस वीडियो में एक्ट्रेस को 'धुरंधर' के मोस्ट वायरल सॉन्ग 'FA9LA' पर थिरकते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो में माही विज के अलावा वकार शेख और फलक खान नजर आ रहे हैं. सभी 'धुरंधर' के गाने 'FA9LA' पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ कुछ नेटिजन्स ने माही विज को लेकर कमेंट करना शुरू कर दिया.

Mahhi Vij के वीडियो पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन्स

वायरल हो रहे इस वीडियो पर जहां कुछ लोगों ने सभी कलाकारों की तारीफ करते हुए लिखा, 'अच्छा प्रयास' एक ने लिखा 'माशाल्लाह हमारी नकुशा' तो वहीं एक ने इस सीरियल की तारीफ की. ऐसे ही तमाम कमेंट्स लोगों ने 'सेहर होने को है' शो और वीडियो में नजर आ सितारों की तारीफ में किए, लेकिन इन्हीं कमेंट्स के बीच में एक यूजर ने कुछ ऐसा लिखा, जो माही और जय के रिश्ते में आई दरार से जुड़ा था.

यूजर ने दी Mahhi Vij को ये सलाह

एक यूजर ने लिखा, 'यही कारण है कि जय की आपके साथ नहीं बनती है... पहले अपने घर और परिवार की देखभाल करें और फिर कोई दोस्ती आती है... आपका तथाकथित सबसे अच्छा दोस्त फायदा उठाने और परिवारों को तोड़ने के लिए है...' यूजर का ये कमेंट अब उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेट होता नजर आ रहा है.

आपको बता दें कि, माही विज और जय भानुशाली के रिश्ते में पिछले काफी समय से कड़वाहट की खबरे सामने आ रही थी, लेकिन फैंस को झटका तब लगा जब दोनों ने 4 जनवरी 2026 को अपने अलगाव की खबरों को ऑफिशियल करते हुए अपने तलाक का खुलासा किया.

