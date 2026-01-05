ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • तलाक की खबरों के बीच वायरल हो रहा Mahhi Vij का ये Video, यूजर बोला- 'यही वजह है कि जय के साथ......

तलाक की खबरों के बीच वायरल हो रहा Mahhi Vij का ये Video, यूजर बोला- 'यही वजह है कि जय के साथ...'

Mahhi Vij: टीवी की परफेक्ट जोड़ियों की लिस्ट में शुमार माही विज और जय भानुशाली ने हाल ही में अपनी राहें जुदा कर ली. वहीं तलाक की खबरों के बीच एक्ट्रेस का एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 5, 2026 8:43 PM IST

तलाक की खबरों के बीच वायरल हो रहा Mahhi Vij का ये Video, यूजर बोला- 'यही वजह है कि जय के साथ...'

Mahhi Vij Viral Video: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर जोड़ी जय भानुशाली (Jay Bhanushali) और माही विज (Mahhi Vij) जो परफेक्ट कपल की लिस्ट में कभी शुमार थे, वो अब ऑफिशियली अलग हो चुके हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने और जय के तलाक की अनाउंसमेंट से लाखों फैंस का दिल चकनाचूर कर दिया. वहीं, तलाक की खबर के बीच अब एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. जिसपर नेटिजन्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. वहीं एक यूजर ने तो इस वीडियो (Mahhi Vij Viral Video) को देखने के बाद माही और जय के रिश्ते पर भी सवाल उठा दिए और कहा कि, यही वजह है कि जय के साथ आपकी नहीं बनती है.

Also Read
'लोगों की पैंटीज तक के...' तलाक के बाद Jay Bhanushali संग मस्ती करती दिखीं Mahhi Vij, मीडिया पर किस बात से बौखलाईं?

तलाक की खबरों की तपिश के बीच माही विज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने नए शो 'सेहर होने को है' की टीम और को-स्टार्स के साथ नजर आ रही हैं. इस वीडियो में माही का अंदाज देख कुछ यूजर्स ने उन्हें जय संग उनके रिश्ते में आ रही दरार की याद दिलाई.

Also Read
Jay Bhanushali vs Mahhi Vij Net Worth: कौन है ज्यादा अमीर? तलाक के बाद चर्चा में आई कपल की नेटवर्थ

TRENDING NOW

'धुरंधर' के गाने पर जमकर थिरकीं Mahhi Vij

माही विज के सामने आए इस वीडियो में एक्ट्रेस को 'धुरंधर' के मोस्ट वायरल सॉन्ग 'FA9LA' पर थिरकते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो में माही विज के अलावा वकार शेख और फलक खान नजर आ रहे हैं. सभी 'धुरंधर' के गाने 'FA9LA' पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ कुछ नेटिजन्स ने माही विज को लेकर कमेंट करना शुरू कर दिया.

Also Read
'जानेमन क्या किया...' Jay Bhanushali से तलाक लेते ही Mahhi Vij ने किया ऐसा पोस्ट, चंद मिनटों में इंटरनेट पर लगाई आग

Mahhi Vij के वीडियो पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन्स

वायरल हो रहे इस वीडियो पर जहां कुछ लोगों ने सभी कलाकारों की तारीफ करते हुए लिखा, 'अच्छा प्रयास' एक ने लिखा 'माशाल्लाह हमारी नकुशा' तो वहीं एक ने इस सीरियल की तारीफ की. ऐसे ही तमाम कमेंट्स लोगों ने 'सेहर होने को है' शो और वीडियो में नजर आ सितारों की तारीफ में किए, लेकिन इन्हीं कमेंट्स के बीच में एक यूजर ने कुछ ऐसा लिखा, जो माही और जय के रिश्ते में आई दरार से जुड़ा था.

यूजर ने दी Mahhi Vij को ये सलाह

एक यूजर ने लिखा, 'यही कारण है कि जय की आपके साथ नहीं बनती है... पहले अपने घर और परिवार की देखभाल करें और फिर कोई दोस्ती आती है... आपका तथाकथित सबसे अच्छा दोस्त फायदा उठाने और परिवारों को तोड़ने के लिए है...' यूजर का ये कमेंट अब उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेट होता नजर आ रहा है.

आपको बता दें कि, माही विज और जय भानुशाली के रिश्ते में पिछले काफी समय से कड़वाहट की खबरे सामने आ रही थी, लेकिन फैंस को झटका तब लगा जब दोनों ने 4 जनवरी 2026 को अपने अलगाव की खबरों को ऑफिशियल करते हुए अपने तलाक का खुलासा किया.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Dhurandhar Jay Bhanushali Mahhi Vij Tv News Video Viral