संन्यास की दुनिया में जाने के बाद ममता कुलकर्णी की ग्लैमर इंडस्ट्री में वापसी! इस शो में ली एंट्री...

Mamta Kulkarni Comeback: ममता कुलकर्णी के फैंस के लिए खुशखरीब है क्योंकि वह टीवी पर नजर आने वाली हैं. उनको एक टीवी के शो के सेट पर स्पॉट किया गया है.

इंडियन सिनेमा में 1990 के दशक की चर्चित अभिनेत्री ममता कुलकर्णी (Mamta Kulkarni) करीब ढाई दशक से फिल्मों से दूर हैं. हालांकि, वह अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं. ममता कुलकर्णी बीते साल 2025 में हुए महाकुंभ से ज्यादा सुर्खियों में हैं. अब उनके तमाम चाहने वाले फैंस के लिए खुशखबरी है क्योंकि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस कमबैक करने जा रही हैं. दरअसल, कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स' के तीसरे सीजन में ममता कुलकर्णी नजर आने वाली हैं. उनको इस शो के सेट पर स्पॉट किया गया है और उन्हें इसको लेकर बात की है. आइए जानते हैं कि ममता कुलकर्णी ने करीब ढाई दशक के बाद टीवी पर वापसी को लेकर क्या कहा है.

ममता कुलकर्णी ने कही ये बात

ममता कुलकर्णी ने शो 'लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड' एंटरटेनमेंट के सेट पर मौजूद पैप्स से कहा, 'मैं काफी एक्साइटेड हूं क्योंकि 25 साल बाद टीवी पर आने वाली हूं. आपने देखा होगा कि मैं 25 साल से टीवी पर नहीं दिखी. एक अच्छा मौका है, हंसने का मौका मिला है. हम लोग बहुत गंभी हो गए हैं. जिंदगी बहुत गंभीर हो गई है. सब जगह सीरियसनेस है तो इससे अच्छी बात क्या है कि हंसो भी, खाना भी बनाओ और हंसी भी है.' ममता कुलकर्णी ने शो देखने के सवाल पर कहा, 'हां मैंने देखा है. मैंने 2-3 एपिसोड देख और इसे काफी पसंद करती हूं.'

ममता कुलकर्णी ने संन्यास की तरफ बढ़ाए थे कदम

ममता कुलकर्णी ग्लैमर इंडस्ट्री से एकदम गायब हो गई थी. इसके बाद वह साल 2025 में महाकुंभ में अचानक से आईं और उनको किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया. हालांकि, उनको ये पद देने का विरोध हुआ तो उन्हें हटना पड़ा. फिलहाल, ममता कुलकर्णी साध्वी के रूप में ही नजर आती हैं. उन्होंने संन्यास की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं.

ममता कुलकर्णी का करियर रहा हिट

ममता कुलकर्णी ने भले ही कुछ साल ग्लैमर इंडस्ट्री में काम किया है लेकिन वह काफी पॉपुलर रही हैं. ममता कुलकर्णी ने साल 1991 में एक्टिंग डेब्यू किया था और साल 2002 में आखिरी बार फिल्म में दिखी थीं. एक्ट्रेस ने इस दौरान 'करण अर्जुन', 'तिरंगा', 'वक्त हमारा है', 'आंदोलन', 'बाजी', 'किस्मत', 'नसीब', 'क्रांतिवीर' जैसी फिल्मों में काम किया है. ममता कुलकर्णी के काम को पसंद किया गया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

