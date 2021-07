Raj Kaushal की अर्थी को कंधा देकर ट्रोलिंग का शिकार हुईं Mandira Bedi, Shweta Tiwari समेत सपोर्ट में उतरे सितारे

Mandira Bedi trolled for performing her husband Raj Kaushal's last rites, Shweta Tiwari, Dalljiet Kaur and other TV actors support her: 30 जून को टीवी अदाकारा मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) के पति राज कौशल (Raj Kaushal) का देहांत हो गया था। पति के देहांत के बाद से ही मंदिरा बेदी लगातार सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। पति की मौत के बाद मंदिरा बेदी राज कौशल की अर्थी को कंधा देती नजर आई थीं। इतना ही नहीं मंदिरा बेदी ने तो अपने पति का अंतिम संस्कार भी किया था। पति का अंतिम संस्कार करने के बाद से ही मंदिरा बेदी ट्रोलर्स के निशाने पर बनी हुई हैं। लोग लगातार मंदिरा बेदी को पति का अंतिम संस्कार करने के लिए खरी-खोटी सुना रहे हैं। लोगों का मानना है कि महिलाएं किसी भी अर्थी को कंधा नहीं देती। ऐसे में मंदिरा बेदी राज कौशल की अर्थी को कंधा कैसे दे सकती हैं। Also Read - Mandira Bedi ने पति की प्रेयर मीट के बाद किया ये काम, फैंस को सताने लगी चिंता

वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मंदिरा बेदी के कपड़ों पर कमेंट कर रहे हैं। ट्रोलर्स का मानना है कि पति के अंतिम संस्कार पर मंदिरा बेदी को सूट या फिर साड़ी पहननी चाहिए थी। अंतिम संस्कार में जींस कौन पहनता है। लोग सोशल मीडिया पर मंदिरा बेदी को रीति रिवाजों का पाठ पढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बुरी तरह हो रही ट्रोलिंग के बीच टीवी सितारे मंदिरा बेदी के सपोर्ट में उतर आए हैं।

मंदिरा बेदी को सही ठहराते हुए श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। श्वेता तिवारी ने लिखा, मंदिरा बेदी हमें तुम पर नाज है। हम जानते हैं कि तुम अपने पति को बहुत प्यार करती हो। तुम खुलकर अपने प्यार का इजहार कर सकती हो। बिग बॉस में नजर आ चुकी टीवी अदाकारा दलजीत कौर (Dalljiet Kaur) ने मंदिरा बेदी के बारे में बात करते हुए लिखा, मंदिरा बेदी मैं तुम्हारी और भी ज्यादा इज्जत करने लगी हूं। तुम्हारे इस कदम ने सालों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया है। इतने बुरे समय में भी लोग तुमको ट्रोल कर रहे हैं। भगवान तुमको ये दिख झेलने की शक्ति दे।

देखें सितारों के कमेंट्स-

बॉलीवुड सिंगर सोना मोहापात्रा (Sona Mohapatra) ने भी मंदिरा बेदी को सपोर्ट किया है। सोना महाबाक्षा ने लिखा, यहां पर कुछ लोगों को मंदिरा बेदी के कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों को इस बात से परेशानी है कि मंदिरा बेदी ने अपने पति की अर्थी को कंधा क्यों दिया। इस तरह के सवाल करने वालों लोगों पर मुझे ताज्जुब नहीं होता। दुनिया में बेवकूफों की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा मिनी माथुर और मुक्ति मोहन ने भी मंदिरा बेदी को लेकर अपनी संवेदनाए जाहिर की हैं।